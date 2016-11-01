عاجل.. استنفار أمني بمدينة مراكش وإجراءات أمنية مشددة..وها علاش ﻿

تعرف مدينة مراكش في هذه اللحظات استنفارا أمنيا كبيرا، خاصة بملعب الحارثي والمناطق المحيطة به، وذلك لتأمين الحفل الفني الذي سيتم إحيائه بعد دقائق بمناسبة مؤتمر المناخ كوب 22.

''شوف تيفي''

تعرف مدينة مراكش في هذه اللحظات استنفارا أمنيا كبيرا، خاصة بملعب الحارثي والمناطق المحيطة به، وذلك لتأمين الحفل الفني الذي سيتم إحيائه بعد دقائق بمناسبة مؤتمر المناخ كوب 22.

وانتشر المئات من رجال الأمن بملعب الحارثي لتأمين هذا الحفل الذي سيعرف مشاركة وجوه فنية عالمية مثل أسماء لمنور، والدوزي ومجموعة فناير، بالإضافة إلى المغني السينغالي يوسو ندور والفنان العالمي يوري بوينوفينتورا.