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هذه هي حقيقة تعرض مول الحوت للاعتداء على يد عون سلطة بطنجة+فيديو

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 22:38 هذه هي حقيقة تعرض مول الحوت للاعتداء على يد عون سلطة بطنجة+فيديو | حوادث و حقوق
هذه هي حقيقة تعرض مول الحوت للاعتداء على يد عون سلطة بطنجة+فيديو
أكدت السلطات المحلية لولاية طنجة، اليوم الاثنين، أن بائع السمك الذي تداولت بعض المواقع الإلكترونية مقطع فيديو يدعي مقدمه تعرضه لحجز سلعته والاعتداء عليه من قبل عون سلطة، نفى في تصريح بالفيديو كل

 ''شوف تيفي''+''و م ع''

أكدت السلطات المحلية لولاية طنجة، اليوم الاثنين، أن بائع السمك الذي تداولت بعض المواقع الإلكترونية مقطع فيديو يدعي مقدمه تعرضه لحجز سلعته والاعتداء عليه من قبل عون سلطة، نفى في تصريح بالفيديو كل هذه الادعاءات.

وأوضحت السلطات المحلية، في بلاغ، أن مواقع إلكترونية تداولت مقطع فيديو يدعي مقدمه تعرض بائع سمك بمحيط السوق المركزي للسمك بطنجة أول أمس السبت لحجز سلعته والاعتداء عليه من قبل عون سلطة وإصابته بجروح في الرأس .

وأضاف المصدر نفسه أن ''البائع المعني بالأمر نفى شخصيا في تصريح بالفيديو لأحد المواقع الإلكترونية، حيث يبدو سليما ودون ظهور أي إصابة بالرأس، كل هذه الادعاءات، مؤكدا عدم تعرضه للاعتداء أو حجز سلعته من قبل عون السلطة''.

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي بائع السمك مواقع إلكترونية طنجة عون سلطة

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