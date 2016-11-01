بن كيران : لن نتراجع عن حزب الإستقلال ونحن في أزمة سياسية ﻿

صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بعد المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة بالقول '' نحن في أزمة سياسية ونحاول تدبيرها، موضحا أن عزيز أخنوش تربطه به علاقات جيدة لكنه جاء بشروط لا يمكن أن يقبلها، فيما

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صرح رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بعد المشاورات الأولية لتشكيل الحكومة بالقول '' نحن في أزمة سياسية ونحاول تدبيرها، موضحا أن عزيز أخنوش تربطه به علاقات جيدة لكنه جاء بشروط لا يمكن أن يقبلها، فيما الإتحاد الإشتراكي طالب برئاسة مجلس النواب وهو منطق عير مقبول''.

وتابع بن كيران حديثه أمام أعضاء اللجنة الإدارية لحزبه اليوم الاثنين، مسترسلا في سرد اللحظات التي جمعته بزعماء الأحزاب السياسية لمحاولة لتشكيل الحكومة، حيث أكد بن كيران أنه لن يقبل بأمرين هما'' أن يأتي شخص كيفما كان ويهين إرادة المواطنين و يتصرف كرئيس للحكومة، بالإضافة إلى الديموقراطي

وأضاف بن كيران أنه مازال مصدوم من نتيجة أحد الأحزاب الذي حصل على 102 نائب برلماني ولم يقدم أي شيئ للمغاربة في إشارة لحزب الأصالة والمعاصرة الذي حاول إغلاق إذاعة محمد السادس، وجاء لمحاربة الإسلاميين.

وأثنى بن كيران في كلمته على رئيس حزب الإستقلال بالقول ''أننا لن نتراجع عن حزب الإستقلال لأنه رفض التصويت مهزلة على رئيس مجلس النواب خارج الأغلبية الحكومية، ولم يتفق على المذكرة التي جمعها أحزاب المعارضة بالإضافة إلى الأحرار، وهي مواقف للبطولة والرجولة وهي كذلك صعبة جدا في المغرب''.

وطالب بن كيران أعضاء اللجنة الوطنية، التمسك بالمؤسسات والقيم الأخلاقية ومبادئ الحزب، مؤكدا أن الأمور في المستقبل ستكون بخير.



