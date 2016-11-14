عاجل..الملك محمد السادس يضيء سماء مراكش بمناسبة كوب 22 ويتجول في شوارع المدينة الحمراء بسيارته بدون بروتوكول+صورة ﻿

نشر سفيان البحري قبل قليل، على صفحته الفايسبوكية، صورة للملك محمد السادس، خلال قيامه بجولة بمدينة مراكش بواسطة سيارته و بدون بروتوكول.

''شوف تيفي''



نشر سفيان البحري قبل قليل، على صفحته الفايسبوكية، صورة للملك محمد السادس، خلال قيامه بجولة بمدينة مراكش بواسطة سيارته و بدون بروتوكول.

وأوضح البحري، أن الملك التقى بشاب يدعى ''سعيد''، ووافق على التقاط صورة تذكارية معه.

وكتب البحري في تدوينته إلى جانب الصورة '' مباشرة من مراكش، الملك محمد السادس يضيء سماء المدينة الحمراء والكوب22 ..في إتصال لِـ سعد بِـ سفيان البحري مدير صفحة الملك محمد السادس، أخبرنا: '' كنت فالطريق وشفت ملكنا وقلت ليه بغيت نتصور معاك،،، سبقتو بالطوموبيل وهو يتبعني بالسيارة ديالو وقال ليا: وقف آجي نتصورو... بصراحة ماعرفت مانقول... عااااش الملك''.

تجدر الإشارة إلى أن الملك محمد السادس، حل بالمدينة الحمراء التي تستضيف فعاليات مؤتمر المناخ العالمي كوب 22.

