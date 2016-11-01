 هذا ما قاله أردوغان لوالد ملكة جمال المغرب خلال طلبه يدها للزواج بالنجم التركي يلدريم و بهذا المكان تمت الخطبة...تفاصيل جديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

موريتانيا تهدد بالانسحاب من قمة المناخ بمراكش كوب22 | بوليتيك

موريتانيا تهدد بالانسحاب من قمة المناخ بمراكش ''كوب22''

عاجل.. استنفار أمني بمدينة مراكش وإجراءات أمنية مشددة..وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل.. استنفار أمني بمدينة مراكش وإجراءات أمنية مشددة..وها علاش

هذه هي حقيقة تعرض مول الحوت للاعتداء على يد عون سلطة بطنجة+فيديو | حوادث و حقوق

هذه هي حقيقة تعرض مول الحوت للاعتداء على يد عون سلطة بطنجة+فيديو

بنكيران كانت هناك محاولات للانقلاب على نتائج حزب العدالة و التنمية | بوليتيك

بنكيران كانت هناك محاولات للانقلاب على نتائج حزب العدالة و التنمية

بن كيران : لن نتراجع عن حزب الإستقلال ونحن في أزمة سياسية | بوليتيك

بن كيران : لن نتراجع عن حزب الإستقلال ونحن في أزمة سياسية

عاجل..الملك محمد السادس يضيء سماء مراكش بمناسبة كوب 22 ويتجول في شوارع المدينة الحمراء بسيارته بدون بروتوكول+صورة | بوليتيك

عاجل..الملك محمد السادس يضيء سماء مراكش بمناسبة كوب 22 ويتجول في شوارع المدينة الحمراء بسيارته بدون

هذا ما قاله أردوغان لوالد ملكة جمال المغرب خلال طلبه يدها للزواج بالنجم التركي يلدريم و بهذا المكان تمت الخطبة...تفاصيل جديدة | دولي

هذا ما قاله أردوغان لوالد ملكة جمال المغرب خلال طلبه يدها للزواج بالنجم التركي يلدريم و بهذا

عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة | مجتمع

عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة

عاجل..بنكيران يطير إلى مراكش | بوليتيك

عاجل..بنكيران يطير إلى مراكش

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

هذا ما قاله أردوغان لوالد ملكة جمال المغرب خلال طلبه يدها للزواج بالنجم التركي يلدريم و بهذا المكان تمت الخطبة...تفاصيل جديدة

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 20:59 هذا ما قاله أردوغان لوالد ملكة جمال المغرب خلال طلبه يدها للزواج بالنجم التركي يلدريم و بهذا المكان تمت الخطبة...تفاصيل جديدة | دولي
هذا ما قاله أردوغان لوالد ملكة جمال المغرب خلال طلبه يدها للزواج بالنجم التركي يلدريم و بهذا المكان تمت الخطبة...تفاصيل جديدة
كشفت وكالة الأناضول التركية، قبل قليل، التفاصيل الكاملة لقيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لطلب يد الممثلة المغربية وملكة جمال المغرب ''إيمان الباني'' للزواج من الممثل التركي المعروف ''مراد

 ''شوف تيفي''

 كشفت وكالة الأناضول التركية، قبل قليل، التفاصيل الكاملة لقيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لطلب يد الممثلة المغربية وملكة جمال المغرب ''إيمان الباني'' للزواج من الممثل التركي المعروف ''مراد يلدريم''، من والدها عبر تطبيق ''فايس تايم''.

وحسب وكالة الأناضول فقد صادف أردوغان وعقيلته ''أمينة''، لدى وصوله مطار ''أسانبوغا'' بالعاصمة أنقرة، الممثلين ''يلدريم''، المعروف بدور ''أمير'' في مسلسل ''عاصي''، وخطيبته ''الباني''، حيث تبادل الحديث معهما.

وأوضحت الوكالة بأنه وعقب ذلك أجرى أردوغان اتصالا عبر تطبيق ''فايس تايم'' مع والد الممثلة المغربية، وطلب يدها منه الزواج من ''مراد''.

وقال أردوغان خلال مكالمة الفيديو لوالد الممثلة: ''الشابان متفقان على الزواج، لذا نطلب يد ابنتك إيمان لأبننا مراد، على سنة الله ورسوله''، وأعرب عن شكره له.

ورد والد الممثلة قائلا: ''نسأل الله أن يتمم زواجهما على خير''، معربا عن شكره للرئيس التركي أردوغان.

وهنأت عقيلة أردوغان ''أمينة'' الخطيبين متمنية لهما الخير.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي طيب رجب أرودغان إيمان الباني الزواج مراد يلدريم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

خطير.. ذبح جنود جزائريين في حدود وهمية لهذا السبب.. | دولي

خطير.. ذبح جنود جزائريين في حدود وهمية لهذا السبب..

بالفيديو.. من جديد انفجار قوي يهز تركيا وإصابة 10 أشخاص بجروح بليغة | دولي

بالفيديو.. من جديد انفجار قوي يهز تركيا وإصابة 10 أشخاص بجروح بليغة

غير سار للمهاجرين المغاربة في ألمانيا..ألمانيا تخطط لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر | دولي

غير سار للمهاجرين المغاربة في ألمانيا..ألمانيا تخطط لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر

ترامب يتنازل عن راتبه بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية | دولي

ترامب يتنازل عن راتبه بعد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد استقبال بانكيمون بمطار مراكش | قنوات أخرى
منذ 33 دقيقة

شاهد استقبال بانكيمون بمطار مراكش

لحظات مؤثرة من جنازة 4لاعبات كرة القدم بعد عودتهن من مباراة المنتخب المغربي والكوت ديفوار بمراكش..بكاء المدرب و الأهل | بــووز

لحظات مؤثرة من جنازة 4لاعبات كرة القدم بعد عودتهن من مباراة المنتخب المغربي والكوت ديفوار بمراكش..بكاء المدرب و الأهل

شاهد القمر العملاق في سماء الدار البيضاء - 2016 | زووم

شاهد القمر العملاق في سماء الدار البيضاء - 2016

بعد ارتفاع أثمنة الوقود..مغاربة مفخبارهم والو على الإضراب | روبورتاج

بعد ارتفاع أثمنة الوقود..مغاربة مفخبارهم والو على الإضراب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

موريتانيا تهدد بالانسحاب من قمة المناخ بمراكش كوب22 | بوليتيك
منذ 10 دقائق

موريتانيا تهدد بالانسحاب من قمة المناخ بمراكش ''كوب22''

عاجل.. استنفار أمني بمدينة مراكش وإجراءات أمنية مشددة..وها علاش | حوادث و حقوق

عاجل.. استنفار أمني بمدينة مراكش وإجراءات أمنية مشددة..وها علاش

هذه هي حقيقة تعرض مول الحوت للاعتداء على يد عون سلطة بطنجة+فيديو | حوادث و حقوق

هذه هي حقيقة تعرض مول الحوت للاعتداء على يد عون سلطة بطنجة+فيديو

بنكيران كانت هناك محاولات للانقلاب على نتائج حزب العدالة و التنمية | بوليتيك

بنكيران كانت هناك محاولات للانقلاب على نتائج حزب العدالة و التنمية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.