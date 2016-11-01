هذا ما قاله أردوغان لوالد ملكة جمال المغرب خلال طلبه يدها للزواج بالنجم التركي يلدريم و بهذا المكان تمت الخطبة...تفاصيل جديدة ﻿

كشفت وكالة الأناضول التركية، قبل قليل، التفاصيل الكاملة لقيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لطلب يد الممثلة المغربية وملكة جمال المغرب ''إيمان الباني'' للزواج من الممثل التركي المعروف ''مراد

''شوف تيفي''

كشفت وكالة الأناضول التركية، قبل قليل، التفاصيل الكاملة لقيام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لطلب يد الممثلة المغربية وملكة جمال المغرب ''إيمان الباني'' للزواج من الممثل التركي المعروف ''مراد يلدريم''، من والدها عبر تطبيق ''فايس تايم''.

وحسب وكالة الأناضول فقد صادف أردوغان وعقيلته ''أمينة''، لدى وصوله مطار ''أسانبوغا'' بالعاصمة أنقرة، الممثلين ''يلدريم''، المعروف بدور ''أمير'' في مسلسل ''عاصي''، وخطيبته ''الباني''، حيث تبادل الحديث معهما.

وأوضحت الوكالة بأنه وعقب ذلك أجرى أردوغان اتصالا عبر تطبيق ''فايس تايم'' مع والد الممثلة المغربية، وطلب يدها منه الزواج من ''مراد''.

وقال أردوغان خلال مكالمة الفيديو لوالد الممثلة: ''الشابان متفقان على الزواج، لذا نطلب يد ابنتك إيمان لأبننا مراد، على سنة الله ورسوله''، وأعرب عن شكره له.

ورد والد الممثلة قائلا: ''نسأل الله أن يتمم زواجهما على خير''، معربا عن شكره للرئيس التركي أردوغان.

وهنأت عقيلة أردوغان ''أمينة'' الخطيبين متمنية لهما الخير.