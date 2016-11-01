عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة ﻿

شوف تيفي
مباشرة بعد تسريب شريط فيديو صُور من داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء و الذي يظهر من خلاله قاتل أسرته يكشف الطريقة التي قتل بها عائلته، علمت "شوف تيفي" أن المسؤولين بالمؤسسة السجنية، أعطوا تعليماتهم بمنع الهواتف النقالة داخل سجن عكاشة.
و حسب مصادرنا،باشر اليوم الاثنين، المسؤولين المكلفين بالتفتيش،إجراءات مشددة ،مباشرة بعد الفيديو الذي سرب يوم أمس الأحد و الذي ظهر من خلاله سجين ارتكب جريمة بشعة في حق أخته الحامل و أطفالها بحي سيدي مومن و هو يوضح الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب جريمته.
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