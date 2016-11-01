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عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 20:26 عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة | مجتمع
عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة
مباشرة بعد تسريب شريط فيديو صُور من داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء و الذي يظهر من خلاله قاتل أسرته يكشف الطريقة التي قتل بها عائلته، علمت ''شوف تيفي'' أن المسؤولين بالمؤسسة السجنية، أعطوا تعليماتهم

شوف تيفي

مباشرة بعد تسريب شريط فيديو صُور من داخل سجن عكاشة بالدار البيضاء و الذي يظهر من خلاله قاتل أسرته يكشف الطريقة التي قتل بها عائلته، علمت "شوف تيفي" أن المسؤولين بالمؤسسة السجنية، أعطوا تعليماتهم بمنع الهواتف النقالة داخل سجن عكاشة.

و حسب مصادرنا،باشر اليوم الاثنين، المسؤولين المكلفين بالتفتيش،إجراءات مشددة ،مباشرة بعد الفيديو الذي سرب يوم أمس الأحد و الذي ظهر من خلاله سجين  ارتكب جريمة بشعة في حق أخته الحامل و أطفالها بحي سيدي مومن و هو يوضح الأسباب التي دفعته إلى ارتكاب جريمته.

 

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