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عاجل..بنكيران يطير إلى مراكش

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 20:11 عاجل..بنكيران يطير إلى مراكش | بوليتيك
عاجل..بنكيران يطير إلى مراكش
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سافر قبل قليل، عبر الطائرة إلى مدينة مراكش لحضور فعاليات مؤتمر المناخ كوب 22.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سافر قبل قليل، عبر الطائرة إلى مدينة مراكش لحضور فعاليات مؤتمر المناخ كوب 22.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن عبرموقعه الرسمي، عن بته لكلمة مسجلة لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب المصباح عبد الإله بنكيران على الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين، بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة.

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المغرب شوف تيفي رئيس الحكومة مدينة مراكش مؤتمر المناخ كوب 22 حزب العدالة والتنمية

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