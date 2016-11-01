عاجل..بنكيران يطير إلى مراكش ﻿

''شوف تيفي''
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، سافر قبل قليل، عبر الطائرة إلى مدينة مراكش لحضور فعاليات مؤتمر المناخ كوب 22.
وكان حزب العدالة والتنمية قد أعلن عبرموقعه الرسمي، عن بته لكلمة مسجلة لرئيس الحكومة والأمين العام لحزب المصباح عبد الإله بنكيران على الساعة الثامنة من مساء اليوم الاثنين، بخصوص مشاورات تشكيل الحكومة.
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