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خطير.. ذبح جنود جزائريين في حدود وهمية لهذا السبب..

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 20:08 خطير.. ذبح جنود جزائريين في حدود وهمية لهذا السبب.. | دولي
خطير.. ذبح جنود جزائريين في حدود وهمية لهذا السبب..
اغتيل ثلاثة أشخاص ذبحا، من بينهم جنديان، ليلة الأحد- الاثنين، عند حاجز وهمي أقامته مجموعة مسلحة في ''عين الدفلى''، على بعد 145 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

شوف تيفي: وكالات

اغتيل ثلاثة أشخاص ذبحا، من بينهم جنديان، ليلة الأحد- الاثنين، عند حاجز وهمي أقامته مجموعة مسلحة في ''عين الدفلى''، على بعد 145 كلم جنوب غرب العاصمة الجزائرية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت المصادر نفسها أن الجنديين كانا متوجهين إلى ثكنتهما على متن سيارة أجرة رفقة شخص آخر، قبل أن يفاجئوا من قبل مجموعة مسلحة من المرجح أن تكون قد وضعت لهم كمينا على الطريق، مشيرة إلى أن المهاجمين قاموا في وقت لاحق بإحراق السيارة.

ويعود هذا الحادث، الذي لم تؤكده مصادر رسمية بعد، بالذاكرة إلى ممارسات مجموعات مسلحة خلال العشرية السوداء من تسعينيات القرن الماضي، والتي راح خلالها عدد كبير من المواطنين الجزائريين ضحايا حواجز وهمية.

ويأتي هجوم ليلة الأحد في وقت رفعت فيه درجة التأهب القصوى في شرق الجزائر حيث تجري هناك عمليات عسكرية مكثفة في مدن سكيكدة وجيجل وقسنطينة.

وقتل شرطي مؤخرا في وسط مدينة قسنطينة في هجوم تبناه تنظيم ''داعش'' الإرهابي.

 

 

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شوف تيفي جنود جزائريين ذبححدود قسنطينة داعش

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