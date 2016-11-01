''البلوكاج الحكومي'' يُجبر بن كيران إلى توجيه كلمة لمناضليه وهذا مضمونها ﻿

يترقب أعضاء حزب العدالة والتنمية وقيادات الأحزاب السياسية، الكلمة التي سيلقيها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عشية اليوم الاثنين على الموقع الرسمي للحزب.

شوف تيفي



يترقب أعضاء حزب العدالة والتنمية وقيادات الأحزاب السياسية، الكلمة التي سيلقيها رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران عشية اليوم الاثنين على الموقع الرسمي للحزب.

وكشفت مصادر ''شوف تيفي'' أن عبد الإله بن كيران سيتناول بشكل رئيسي المشاورات التي أجراها مع الفرقاء السياسيين، خاصة تحليلها لما يسمى ''بالبلوكاج والعراقيل التي وضعتها بعض الأحزاب من أجل المشاركة في الحكومة، والتي وصفها بن كيران بالإبتزاز.

وحسب مصادر مطلعة، فكلمة بن كيران ''المسجلة'' بمناسبة إنعقاد اللجنة الوطنية للحزب سابقا، ستتحدث عن المشاورات السياسية مع الأحزاب الأخرى، كما ستتطرق لإمكانيات تشكيل الحكومة المقبلة.

وتأتي كلمة بن كيران أمام أعضاء اللجنة الوطنية للحزب التي تتكون من الكتاب الجهويين و أعضاء بالأمانة العامة لحزب المصباح، لشرح رؤية بن كيران للتشكيل الحكومي المقبل.





