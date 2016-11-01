إعادة فتح مدخل قنطرة الحسن الثاني من جهة مدينة سلا في وجه حركة المرور ﻿

أكدت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، اليوم الاثنين أنه تم إعادة فتح مدخل قنطرة الحسن الثاني من جهة مدينة سلا، الذي تم إغلاقه بشكل مؤقت واحترازي، نهاية الأسبوع المنصرم، في وجه حركة المرور، اليوم

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أكدت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، اليوم الاثنين أنه تم إعادة فتح مدخل قنطرة الحسن الثاني من جهة مدينة سلا، الذي تم إغلاقه بشكل مؤقت واحترازي، نهاية الأسبوع المنصرم، في وجه حركة المرور، اليوم الاثنين ابتداء من الساعة الثانية بعد الظهر، مشددة على أن ممر العبور ذاته ''لا يشكل أي خطر''.

وأوضحت الوكالة، في بلاغ صحفي، أن النتائج الايجابية التي خلص إليها تقرير خبراء جيو - تقنيين، أكدت أن ممر العبور لا يشكل أي خطر.

من جهة أخرى، سجل المصدر ذاته، عودة الأمور إلى طبيعتها بالمدخل المذكور، بعد أشغال التدعيم التي تمت على مستوى ورش المشروع العقاري المجاور، مشيرا إلى أن أشغال الحفر بهذا الورش كانت السبب وراء الإغلاق المؤقت والوقائي للممر.

وأكدت وكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، أن المنعش العقاري أخذ كل الاحتياطات الضرورية لاستئناف الأشغال بورش هذا المشروع العقاري في أقرب الأجال. وكان المدير العام لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق، السيد الصاقل المغاري، قد أكد في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن التصدع الذي وقع على مستوى إحدى مداخل قنطرة الحسن الثاني ''ليس له أي تأثير على قواعد القنطرة''.

وأوضح الصاقل أن قنطرة الحسن الثاني التي تربط بين مدينتي الرباط وسلا، ''سليمة''، وأن التصدع الذي وقع على مستوى مدخلها من جهة مدينة سلا - مارينا والناجم عن حفر أساس مشروع محاذي للقنطرة، ''ليس له أي تأثير على قواعد القنطرة''. وأبرز أن التصدع الذي وقع على مستوى مدخل قنطرة الحسن الثاني، ''ضعيف، لا يتجاوز بعض الميلمترات''، وهو ناتج عن حفر أساس مشروع ''كرين تيك فالي'' المحاذي لمارينا والمتواجد بالقرب من مدخل القنطرة، مشيرا إلى أن الشركة المكلفة بالمشروع اتخذت جميع الاحتياطات قبل عملية الحفر.



