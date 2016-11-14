صور القمر العملاق من الكعبة الشريفة بمكة تشعل الفايسبوك ﻿

''شوف تيفي''
تداولت العديد من الصفحات العربية وخاصة الإسلامية، قبل قليل، صورا رائعة للقمر العملاق والتي تم التقاطها من الحرم الشريف بمكة المكرمة.
تجدر الإشارة أن كوكب الأرض يعرف ليلة اليوم الاثنين، موعدا استثنائيا لرؤية القمر ''العملاق''، وهي ظاهرة فلكية لن تتكرر مرة أخرى إلا يوم 25 نونبر 2034.
وكما توضح الصور الملتقطة من مكة المكرمة، فإن القمر يظهر في أكبر بدر، وهي ظاهرة لم تحدث منذ حوالي سبعة عقود.
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