عاجل.. نايضة في غرفة الجنايات بمكناس..وها شنو واقع ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن غرفة الجنايات باستئنافية مكناس، تعرف في هذه اللحظات حالة من الفوضى عقب إلغاء العديد من الجلسات نتيجة رفض مجموعة من المحاميين المرافعة على موكليهم.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' أن غرفة الجنايات باستئنافية مكناس، تعرف في هذه اللحظات حالة من الفوضى عقب إلغاء العديد من الجلسات نتيجة رفض مجموعة من المحاميين المرافعة على موكليهم.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' من العاصمة الإسماعيلية، فإن المحامين قرروا مقاطعة الجلسات في غرفة الجنايات كرد فعل منهم على قيام الوكيل العام للملك باستئناف قرار حفظ شكاية مقدمة من طرف نقابة وهيئة المحامين، في حق قاضي بابتدائية مكناس رفع هو الآخر دعوى قضائية ضد حوالي 14 محاميا، بعد تنظيمهم وقفة احتجاجية رفعوا خلالها مجموعة من الشعارات المنددة بهذا القاضي لأنه رفضه تمرير ملفات إحدى الجلسات حسب الأقدمية.