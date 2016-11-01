توقيف مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس الدولي..وها علاش ﻿

تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء ، اليوم الإثنين، من توقيف مواطنة من جنسية برازيلية، تبلغ من العمر 22 عاما، وهي متلبسة بمحاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

''شوف تيفي''+''وم ع''

تمكنت عناصر الأمن بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء ، اليوم الإثنين، من توقيف مواطنة من جنسية برازيلية، تبلغ من العمر 22 عاما، وهي متلبسة بمحاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه بها، كانت قد وصلت صباح اليوم على متن رحلة جوية قادمة من ساو باولو في انتظار المغادرة صوب فالنسيا بإسبانيا، قبل أن تكشف عملية المراقبة وجود 270 غراما من الكوكايين مخبأة تحت ملابسها الداخلية، فضلا عن تأكيد وجود كبسولات من نفس المخدر داخل أمعائها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم عرض المشتبه فيها، على خبرة طبية لتفريغ الكبسولات الموجودة بأمعائها، وذلك في انتظار إخضاعها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وتندرج هذه العملية، يؤكد البلاغ، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.