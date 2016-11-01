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خبر سار للشباب الراغبين في الولوج إلى القوات المسلحة الملكية بدون باكالوريا..هذه هي الشروط

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 18:25 خبر سار للشباب الراغبين في الولوج إلى القوات المسلحة الملكية بدون باكالوريا..هذه هي الشروط | بوليتيك
خبر سار للشباب الراغبين في الولوج إلى القوات المسلحة الملكية بدون باكالوريا..هذه هي الشروط
كشف موقف الوظيفة عن الشروط الواجب توفرها في الشباب الراغبين في الولوج إلى وظائف عسكرية سلك القوات المسلحة الملكية برتبة جندي من الرتبة الثانية، بالرغم من عدم حصولهم على شهادة الباكالوريا.

''شوف تيفي'':

كشف موقف الوظيفة عن الشروط الواجب توفرها في الشباب الراغبين في الولوج إلى وظائف عسكرية سلك القوات المسلحة الملكية برتبة جندي من الرتبة الثانية، بالرغم من عدم حصولهم على شهادة الباكالوريا.
وحسب موقع ''الوظيفة '' على الراغبين في التقدم لهذه الوظائف التوفر على شروط الترشح الثالية:

- المستوى الدراسي السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي كاملة على الأقل وغير حاصل على شهادة الباكالوريا؛
- التمتع بصحة جسمانية ونفسية جيدة؛
- الحالة العائلية عازب قبل وأثناء فترة التكوين؛
- القامة 1,70 متر على الأقل؛
- بدون سوابق عدلية؛
- حامل للبطاقة الوطنية للتعريف؛
- أن يتم قبوله من طرف لجنة الانتقاء الأولي.
ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:
- طلب المشاركة يحمل تعريف المرشح، العنوان الكامل ورقم الهاتف؛
- نسخة كاملة من سجل الحالة المدنية؛
- نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها؛
- 3 أظرفة متنبرة تحمل عنوان المرشح من بينها ظرف من حجم متوسط؛
- بيان النقط أصلي لنتائج السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي كاملة أو الجدع المشترك كاملا أو السنة الأولى بكالوريا كاملة أو السنة الثانية؛
- شهادة مدرسية توضح المستوى الدراسي للمرشح.
وأوضح الموقع المذكور بأن الشروط الواردة أعلاه تعود للسنة الماضية،موضحا بأن على الراغبين في التعرف على الإعلان الخاص بالمباراة الرسمي الاستفسار لدى مكاتب الحاميات العسكرية القريبة من مكان إقامتهم.

 

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