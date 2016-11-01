 هذا ما قررته غرفة الجنايات بالرباط في ملف يتابع فيه 104 شخصا من بينهم عناصر سابقة بمصالح الوقاية المدنية من أجل ''استغلال النفوذ والتزوير'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة | مجتمع

عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة

عاجل..بنكيران يطير إلى مراكش | بوليتيك

عاجل..بنكيران يطير إلى مراكش

خطير.. ذبح جنود جزائريين في حدود وهمية لهذا السبب.. | دولي

خطير.. ذبح جنود جزائريين في حدود وهمية لهذا السبب..

البلوكاج الحكومي يُجبر بن كيران إلى توجيه كلمة لمناضليه وهذا مضمونها | بوليتيك

''البلوكاج الحكومي'' يُجبر بن كيران إلى توجيه كلمة لمناضليه وهذا مضمونها

فيديو .. البث المباشر لظهور القمر العملاق‎ | مجتمع

فيديو .. البث المباشر لظهور القمر العملاق‎

إعادة فتح مدخل قنطرة الحسن الثاني من جهة مدينة سلا في وجه حركة المرور | بوليتيك

إعادة فتح مدخل قنطرة الحسن الثاني من جهة مدينة سلا في وجه حركة المرور

صور القمر العملاق من الكعبة الشريفة بمكة تشعل الفايسبوك | مجتمع

صور القمر العملاق من الكعبة الشريفة بمكة تشعل الفايسبوك

عاجل.. نايضة في غرفة الجنايات بمكناس..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة في غرفة الجنايات بمكناس..وها شنو واقع

توقيف مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس الدولي..وها علاش | حوادث و حقوق

توقيف مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس الدولي..وها علاش

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

هذا ما قررته غرفة الجنايات بالرباط في ملف يتابع فيه 104 شخصا من بينهم عناصر سابقة بمصالح الوقاية المدنية من أجل ''استغلال النفوذ والتزوير''

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 18:22 هذا ما قررته غرفة الجنايات بالرباط في ملف يتابع فيه 104 شخصا من بينهم عناصر سابقة بمصالح الوقاية المدنية من أجل استغلال النفوذ والتزوير | حوادث و حقوق
هذا ما قررته غرفة الجنايات بالرباط في ملف يتابع فيه 104 شخصا من بينهم عناصر سابقة بمصالح الوقاية المدنية من أجل ''استغلال النفوذ والتزوير''
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط زوال اليوم الاثنين ، إرجاء البت إلى غاية خامس دجنبر المقبل، في ملف يتابع فيه 104 شخصا من بينهم عناصر سابقة بمصالح

 ''شوفتيفي''+''و م ع''


قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط زوال اليوم الاثنين ، إرجاء البت إلى غاية خامس دجنبر المقبل، في ملف يتابع فيه 104 شخصا من بينهم عناصر سابقة بمصالح الوقاية المدنية من أجل '' استغلال النفوذ والتزوير'' .

ويوجد من بين المتابعين 11 متهما من بينهم مسؤول سابق بمديرية الوقاية المدنية وامرأتين في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين الذين توجد من بينهم نساء أيضا في حالة سراح مؤقت .

ويتابع هؤلاء من أجل'' الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية '' كل حسب ما نسب إليه.

وقد قررت المحكمة اليوم إرجاء النظر في النازلة وذلك من أجل تمكين الدفاع من مهلة لإعداد مرافعاته، وتمكين المطالبة بالحق المدني من إعداد مطالبها، وتنصيب دفاع للمتابعين الذين لا يتوفرون على محام ، وكذا من أجل إعادة استدعاء المتابعين الذين يوجدون في حالة سراح مؤقت و الذين تخلفوا عن حضور الجلسة .

وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت ، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.

وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.

وأضاف البلاغ ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا...

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الدرك الملكي محكمة الاستئناف الجلسة مصالح الوقاية المدينة حالة سراح

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل.. نايضة في غرفة الجنايات بمكناس..وها شنو واقع | حوادث و حقوق

عاجل.. نايضة في غرفة الجنايات بمكناس..وها شنو واقع

توقيف مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس الدولي..وها علاش | حوادث و حقوق

توقيف مواطنة برازيلية بمطار محمد الخامس الدولي..وها علاش

خطير.. شرملة شاب في ليساسفة بالبيضاء بسبب 5دراهم | حوادث و حقوق

خطير.. شرملة شاب في ليساسفة بالبيضاء بسبب 5دراهم

هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص العثور على جثة شرطي معلقة بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص العثور على جثة شرطي معلقة بسيدي سليمان

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الدوزي يُعوض سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا في حفل COP 22 | زووم
منذ 6 دقائق

الدوزي يُعوض سعد لمجرد بعد اعتقاله بفرنسا في حفل COP 22

فيديو .. لحظة إحباط إحدى أكبر وأخطر عمليات تهريبلكوكايين بالداخلة..شوفو أشنو وقع‎ | زووم

فيديو .. لحظة إحباط إحدى أكبر وأخطر عمليات تهريب''لكوكايين'' بالداخلة..شوفو أشنو وقع‎

خطير..شوفو أشنو لقاو فعصير ديال الليمون فكازا(فيديو) | زووم

خطير..شوفو أشنو لقاو فعصير ديال الليمون فكازا(فيديو)

الفنان سامي راي يعترف..هذا هو سر خلافي مع الفنان المغربي الدوزي | بــووز

الفنان سامي راي يعترف..هذا هو سر خلافي مع الفنان المغربي الدوزي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة | مجتمع
منذ 26 دقيقة

عاجل و بالفيديو:بعد تسريب فيديو قاتل أسرته.. إجراءات مشددة داخل سجن عكاشة

عاجل..بنكيران يطير إلى مراكش | بوليتيك

عاجل..بنكيران يطير إلى مراكش

خطير.. ذبح جنود جزائريين في حدود وهمية لهذا السبب.. | دولي

خطير.. ذبح جنود جزائريين في حدود وهمية لهذا السبب..

البلوكاج الحكومي يُجبر بن كيران إلى توجيه كلمة لمناضليه وهذا مضمونها | بوليتيك

''البلوكاج الحكومي'' يُجبر بن كيران إلى توجيه كلمة لمناضليه وهذا مضمونها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.