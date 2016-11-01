خطير.. شرملة شاب في ليساسفة بالبيضاء بسبب 5دراهم ﻿

تعرض شاب نهاية الأسبوع الماضي بالبيضاء، لاعتداء خطير على يد مسلحين، ما أسفر عن إصابته بجرح عميق على مستوى الكتف.

''شوف تيفي''

تعرض شاب نهاية الأسبوع الماضي بالبيضاء، لاعتداء خطير على يد مسلحين، ما أسفر عن إصابته بجرح عميق على مستوى الكتف.

وحسب خال الضحية لـ ''شوف تيفي''فإن قريبه تفاجأ بشخصين مسلحين يعترضان سبيله بمنطقة ليساسفة بالقرب من طريق الجديدة، ويطلبان منه مدهم بـ 5 دراهم، قبل أن يقوم أحدهما بمهاجمته وسلبه 100 درهم بالقوة، ليدخل معهما الضحية في عراك انتهى بإصابته بجرح.

وأضاف قريب الضحية بأنه تم نقل الضحية إلى المستشفى لرتق جرحه العميق، و بعدها وضع شكاية لدى المصالح الأمنية لاعتقال المتورطين.