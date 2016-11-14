عاجل وبالصور : إغماءات وسط عاملات الإنعاش الوطني ببلدية أيت ملول ﻿

كشفت مصادر مطلعة، عن إغماءات في صفوف عاملات الإنعاش الوطني من أمام مكتب رئيس بلدية أيت ملول صبيحة اليوم الإثنين، بعد رفض المسؤولين الإستجابة لمطالبهم.

شوف تيفي

كشفت مصادر مطلعة، عن إغماءات في صفوف عاملات الإنعاش الوطني من أمام مكتب رئيس بلدية أيت ملول صبيحة اليوم الإثنين، بعد رفض المسؤولين الإستجابة لمطالبهم.

وقالت ذات المصادر، إن أحد نواب رئيس المجلس البلدي بأيت ملول إستقبل عاملات الإنعاش الوطني بإحدى القاعات بالبلدية، لكن أثناء النقاش وقعت إحدى العاملات مغمى عنها، بعد رفض المسؤول المنتخب التراجع عن إتفاق سابق بمنح أجرة ستة أيام كاملة للعاملات، عكس المعمول به حاليا وهو أجرة ثلاثة أيام من الأسبوع فقط.

وقالت مصادر مطلعة، أن العاملة المغمى عنها تم نقلها إلى المستشفى الإقليمي بإنزكان عبر سيارة إسعاف وسط صراخ زميلاتها الذين يطالبن المجلس البلدي بمنحهن أجرة ستة أيام في الأسبوع، سيرا على نهج المجالس المنتخبة السابقة.

وفي إتصال مباشر بأحد المستشارين الجماعيين ببلدية أيت ملول، أكد أن أحد نواب الرئيس إستقبل العاملات في قاعة الإجتماعات، للتداول حول مطلبهم رغم تواجد رئيس المجلس البلدي بالمؤتمر العالمي للمناخ بمراكش، لكن إحدى العاملات سقطت مغمى عليها أثناء الإجتماع.

وأضاف ذات المصدر، أن عاملات الإنعاش مدفوعات من طرف مستشار بالبلدية، حيث كان الأخير يشتغل هو الآخر في الإنعاش الوطني بالبلدية بالإضافة إلى أفراد من عائلته، لكن المجلس المسير الحالي أنهى الموضوع، ما دفعه إلى تجييش العاملات.