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هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص العثور على جثة شرطي معلقة بسيدي سليمان

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 17:42 هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص العثور على جثة شرطي معلقة بسيدي سليمان | حوادث و حقوق
هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص العثور على جثة شرطي معلقة بسيدي سليمان
باشرت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي سليمان، اليوم الاثنين، إجراءات معاينة جثة موظف أمن، برتبة مقدم شرطة، تم العثور عليها معلقة بحبل في السلم الإسمنتي الموجود بالمنزل

 ''شوف تيفي''+''وم ع''

 باشرت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة سيدي سليمان، اليوم الاثنين، إجراءات معاينة جثة موظف أمن، برتبة مقدم شرطة، تم العثور عليها معلقة بحبل في السلم الإسمنتي الموجود بالمنزل الذي يقطن فيه الهالك.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعاينات الأولية المنجزة ترجح أن تكون الوفاة ناتجة عن عملية انتحار، خاصة وأن الهالك كان يعاني من اضطرابات نفسية ومن مشاكل اجتماعية، وأنه كان يخضع لعلاج نفسي من طرف أخصائيين في هذا المجال.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم إيداع جثة الهالك بمستودع الأموات رهن التشريح الطبي، بينما فتحت فرقة الشرطة القضائية بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية.

 

 

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المغرب شوف تيفي سيدي سليمان الانتحار الهالك مستودع الأموات مقدم الشرطة عملية انتحار موظف أمن

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