بالفيديو.. من جديد انفجار قوي يهز تركيا وإصابة 10 أشخاص بجروح بليغة ﻿

اهتزت مدينة اسطنبول التركية وتحديدا بمنطقة سلطان باي اليوم الإثنين على وقع انفجار مصنع للتجميل بسبب إحدى الآلات أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

شوف تيفي

اهتزت مدينة اسطنبول التركية وتحديدا بمنطقة سلطان باي اليوم الإثنين على وقع انفجار مصنع للتجميل بسبب إحدى الآلات أدى إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.

هذا وبعد الإنفجار، انتقلت الوقاية المدنية ورجال الإطفاء إلى مكان الإنفجار من أجل إخماد الحريق الذي اندلع بشكل قوي، وكذا محاولة تقليص الخسائر المادية حيث يتكون المبنى من ثلاث طوابق.