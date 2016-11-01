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الأميرة للا حسناء تترأس بمراكش افتتاح ''يوم التربية'' بمناسبة كوب 22

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 17:20 الأميرة للا حسناء تترأس بمراكش افتتاح يوم التربية بمناسبة كوب 22 | بوليتيك
الأميرة للا حسناء تترأس بمراكش افتتاح ''يوم التربية'' بمناسبة كوب 22
ترأست الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس للبيئة، اليوم الاثنين بمراكش، افتتاح ''يوم التربية'' المنظم في إطار الدورة ال22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات

''شوف تيفي''+''وم ع''

 ترأست الأميرة للا حسناء، رئيسة مؤسسة محمد السادس للبيئة، اليوم الاثنين بمراكش، افتتاح ''يوم التربية'' المنظم في إطار الدورة ال22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب22 ).

 

وألقت الأميرة كلمة بمناسبة هذا الاجتماع رفيع المستوى، المنظم حول موضوع ''التربية على التنمية المستدامة، عامل رئيسي لتطوير العمل من أجل المناخ''، ذكرت في مستهلها أن البند 12 من اتفاق باريس يؤكد على أهمية التربية والتكوين والتوعية في مكافحة التغيرات المناخية.

وأضافت الأميرة للا حسناء في هذا الصدد ''علينا أن نحرص جميعا، هنا في مراكش، على تضافر الجهود من أجل تطوير وتحسين التربية البيئية، خاصة في المجالات المرتبطة بالمناخ''. وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء أن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي أراده الملك محمد السادس للمغرب، ينص على ضرورة جعل ثقافة البيئة جزءا لا يتجزأ من مناهج التعليم العالي والتكوين المهني''. وأشارت الأميرة إلى أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة عقدت شراكة مع وزارة التربية الوطنية لتعزيز الوعي البيئي لدى الناشئة، وأطلقت موازاة مع ذلك ، برامج تحسيسية موجهة للكبار.

فعلى سبيل المثال، تضيف الأميرة، أطلقت المؤسسة برنامج ''جودة الهواء'' الذي يمكن المقاولات من تخفيض حجم الانبعاثات المرتبطة بأنشطتها، أو تعويضها بتجهيز المدارس القروية بالطاقات المتجددة أو غرس الأشجار.

و أكدت الأميرة للا حسناء، أن المؤسسة، وبدعم من شركائها الدوليين (اليونسكو والإيسسكو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ومنظمة الزراعة والأغذية والاتحاد الدولي لحماية البيئة)، تشارك في تقديم ''مخططات المناخ'' الخاصة بجهات المغرب الإثنتي عشرة. وأبرزت الأميرة أن كل مخطط منها يتضمن شقا خاصا بالتربية والتكوين مما سييسر تنفيذها بنجاح، قائلة سموها ''على المنتخبين المحليين أن يستوعبوا الرهانات الخاصة بجهتهم، ويقوموا بكل الإجراءات التي تضمن لهم كسبها''.

وتميزت الجلسة الافتتاحية ليوم التربية بالنداء الذي وجهه الصحافيون الشباب حول موضوع ''حاضرون في كوب 22، لنتحرك من أجل المناخ'' وإطلاق الخطوط التوجيهية حول استقلالية المناخ ''تسريع الحلول من خلال التربية والتكوين والتحسيس''.

كما تسلمت الأميرة للا حسناء، التقرير العالمي الأول حول التربية، من السيدة باتريسيا اسبينوزا، السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية والسيدة ايرينا بوكوفا، المديرة العامة لليونيسكو .

وفي ختام هذه الجلسة، قامت الأميرة بزيارة لجناح مؤسسة محمد السادس للبيئة بالمنطقة الخضراء لكوب 22، قبل أن تؤخد لها صورة تذكارية مع صحافيين شباب.

وجرى افتتاح يوم التربية بحضور على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين رشيد بن المختار.

 

 

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