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عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 17:13 عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه | ثقافة و فنون
عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه
بعد الجدل الكثير الذي رافق نشر تدوينة خاصة للفنان عبد الفتاح لجريني والتي قال فيها ''المقدرة ممكن أن توصلك للقمة لكن الأخلاق وحدها تبقيك هناك'' خرج يوم أمس الأحد لجريني عن صمته ونفى أية علاقة له

شوف تيفي: ع.السكارجي

بعد الجدل الكثير الذي رافق نشر تدوينة خاصة للفنان عبد الفتاح لجريني والتي قال فيها ''المقدرة ممكن أن توصلك للقمة لكن الأخلاق وحدها تبقيك هناك'' خرج يوم أمس الأحد لجريني عن صمته ونفى أية علاقة له بالتدوينة.
وقال لجريني في تصريح لـ ET بالعربي أن شركة معينة هي من تسير صفحته الرسمية وأنها هي من نشرت التدوينة وبعد الجدل عادت ومسحتها ونشرت اعتذار عن الفهم الخاطئ لها، بعد أن اتهم رواد الفضاء الأزرق أنها تتحدث عن سعد لمجرد واعتبروها نوعا من التشفي في لمعلم.

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لمعلم سعد لمجرد عبد الفتاح لجريني فايسبوك تدوينة

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