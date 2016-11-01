عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه ﻿

شوف تيفي: ع.السكارجي
بعد الجدل الكثير الذي رافق نشر تدوينة خاصة للفنان عبد الفتاح لجريني والتي قال فيها ''المقدرة ممكن أن توصلك للقمة لكن الأخلاق وحدها تبقيك هناك'' خرج يوم أمس الأحد لجريني عن صمته ونفى أية علاقة له بالتدوينة.
وقال لجريني في تصريح لـ ET بالعربي أن شركة معينة هي من تسير صفحته الرسمية وأنها هي من نشرت التدوينة وبعد الجدل عادت ومسحتها ونشرت اعتذار عن الفهم الخاطئ لها، بعد أن اتهم رواد الفضاء الأزرق أنها تتحدث عن سعد لمجرد واعتبروها نوعا من التشفي في لمعلم.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.