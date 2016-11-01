عاجل : بن كيران يوجه كلمة مباشرة مساء اليوم حول مفاوضات تشكيل الحكومة ﻿

كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه سيوجه كلمة مباشرة عبر القناة الإلكترونية التابعة لحزب العدالة والتنمية.

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كشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أنه سيوجه كلمة مباشرة عبر القناة الإلكترونية التابعة لحزب العدالة والتنمية.

وأضافت ذات المصادر، أن الكلمة سيتم نقلها بشكل مباشر على موقع الحزب في حدود الساعة الثامنة ليلا ستتمحور حول المفاوضات لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأوضحت ذات المصادر، أن عبد الإله بن كيران تردد كثيرا قبل الإقدام على خطوة إلقاء كلمة مباشرة على موقع حزبه، بعد ما إعتبرته ذات المصادر مغالطات حول مفاوضات تشكيل الحكومة.

وأفادت ذات المصادر، أن بن كيران يعيش في وضعية لا يحسد عليها، خاصة بعد تصريحات إدريس لشكر الأخيرة التي أثنى فيها على رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وهي الإشارة التي تفيذ بأن لشكر هو الآخر إنضم لتحالف كل من حزب الحركة الشعبية والإتحاد الدستوري بزعامة حزب الحمامة.