رسميا: حسن الشراط مديرا لأمن القصور الملكية بدل عزيز الجعايدي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر واسع الاطلاع، أنه حدثت أمس الأحد تغييرات بمديرية أمن القصور الملكية، شملت تعيين وجه أمني بارز مكان آخر، ظل لعقد ونصف حارسا شخصيا للملك.



شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" من مصدر واسع الاطلاع، أنه حدثت أمس الأحد تغييرات بمديرية أمن القصور الملكية، شملت تعيين وجه أمني بارز مكان آخر، ظل لعقد ونصف حارسا شخصيا للملك.

وتبعا للمصدر ذاته، فقد تم تعيين حسن الشراط الذي كان يشغل منصب عميد إقليمي للشرطة، في منصب مدير أمن القصور الملكية بدل عزيز الجعايدي، الذي لوحظ غيابه مؤخرا عن الزيارات الملكية التي قام بها الملك، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وقد ظهر حسن الشراط، كحارس شخصي للملك محمد السادس خلال زيارته الأخيرة التي قادته إلى عدد ممن الدول الإفريقية، حيث برز بشكل لافت في نفس المكان الذي ظل يحتله الجعايدي لأزيد من عقد ونصف من الزمن.