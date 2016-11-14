 بالصورة:بعد خطوبتها من أشهر فنان تركي.. الفنان تامر حسني يهنئ المغربية إيمان الباني ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص العثور على جثة شرطي معلقة بسيدي سليمان | حوادث و حقوق

هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص العثور على جثة شرطي معلقة بسيدي سليمان

بالفيديو.. من جديد انفجار قوي يهز تركيا وإصابة 10 أشخاص بجروح بليغة | دولي

بالفيديو.. من جديد انفجار قوي يهز تركيا وإصابة 10 أشخاص بجروح بليغة

الأميرة للا حسناء تترأس بمراكش افتتاح يوم التربية بمناسبة كوب 22 | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تترأس بمراكش افتتاح ''يوم التربية'' بمناسبة كوب 22

عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه | ثقافة و فنون

عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه

عاجل : بن كيران يوجه كلمة مباشرة مساء اليوم حول مفاوضات تشكيل الحكومة | بوليتيك

عاجل : بن كيران يوجه كلمة مباشرة مساء اليوم حول مفاوضات تشكيل الحكومة

رسميا: حسن الشراط مديرا لأمن القصور الملكية بدل عزيز الجعايدي | بوليتيك

رسميا: حسن الشراط مديرا لأمن القصور الملكية بدل عزيز الجعايدي

بالصورة:بعد خطوبتها من أشهر فنان تركي.. الفنان تامر حسني يهنئ المغربية إيمان الباني | ثقافة و فنون

بالصورة:بعد خطوبتها من أشهر فنان تركي.. الفنان تامر حسني يهنئ المغربية إيمان الباني

غير سار للمهاجرين المغاربة في ألمانيا..ألمانيا تخطط لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر | دولي

غير سار للمهاجرين المغاربة في ألمانيا..ألمانيا تخطط لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر

عاجل.. العثور على شرطي مشنوق في سيدي سليمان | حوادث و حقوق

عاجل.. العثور على شرطي مشنوق في سيدي سليمان

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

بالصورة:بعد خطوبتها من أشهر فنان تركي.. الفنان تامر حسني يهنئ المغربية إيمان الباني

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 16:47 بالصورة:بعد خطوبتها من أشهر فنان تركي.. الفنان تامر حسني يهنئ المغربية إيمان الباني | ثقافة و فنون
بالصورة:بعد خطوبتها من أشهر فنان تركي.. الفنان تامر حسني يهنئ المغربية إيمان الباني
مباشر بعد حفل خطوبتهما والتي باركها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأ الفنان المصري تامر حسني ملكة جمال المغرب سابقا إيمان الباني وخطيبها الممثل الشهير مراد يلدريم.


شوف تيفي

مباشر بعد حفل خطوبتهما والتي باركها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأ الفنان المصري تامر حسني ملكة جمال المغرب سابقا إيمان الباني وخطيبها الممثل الشهير مراد يلدريم.
و نشر الفنان المصري الذي تربطه علاقة صداقة مع إيمان، صورة من حفل الخطوبة عبر حسابها الخاص بالانستغرام معلقا عليها "ألف مبرو ك للصديقين العزيزين

و قبل ذلك قام الرئيس التركي طيب رجب أردوغان صباح اليوم الاثنين، بطلب يد ملكة جمال المغرب إيمان الباني، من والدها، وذلك للزواج من نجم الدراما التركية مراد يلدريم.

وتواصل أردوغان وزوجته مع والد إيمان الباني عبر تطبيق "الفايس تايم"، وطلبا منه يدها للزواج من مراد يلدريم.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب أردغان إيمان الباني ممثل ملكة جمال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه | ثقافة و فنون

عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه

بالصورة:بعد خطوبتها من أشهر فنان تركي..هذا ما قالته ملكة جمال المغرب إيمان الباني | ثقافة و فنون

بالصورة:بعد خطوبتها من أشهر فنان تركي..هذا ما قالته ملكة جمال المغرب إيمان الباني

من الأرشيف..سعد لمجرد..هاذي ماشي أخلاقي و أنا متربيتش على هاذشي‎ | ثقافة و فنون

من الأرشيف..سعد لمجرد..هاذي ماشي أخلاقي و أنا متربيتش على هاذشي‎

من داخل زنزانته بسجن فلوري ..سعد لمجرد يوجه رسالة مؤثرة للمغاربة بعد مرور 3 أسابيع على اعتقاله | ثقافة و فنون

من داخل زنزانته بسجن فلوري ..سعد لمجرد يوجه رسالة مؤثرة للمغاربة بعد مرور 3 أسابيع على اعتقاله

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

معانا فنان:الفنانة أسماء الخمليشي من التمثيل إلى الغناء و هذه أسرار اختياراتها الفنية | معانا فنان
منذ 12 دقيقة

معانا فنان:الفنانة أسماء الخمليشي من التمثيل إلى الغناء و هذه أسرار اختياراتها الفنية

غياب كبير لفضاءات لعب الأطفال في مدينة الدار البيضاء والآباء يتساءلون:فين غادي يلعبوا ولادنا؟ | روبورتاج

غياب كبير لفضاءات لعب الأطفال في مدينة الدار البيضاء والآباء يتساءلون:فين غادي يلعبوا ولادنا؟

على طريقة أفلام هوليود.. شاهد كيف تم احباط أكبر و أخطر عمليات تهريب المخدرات القوية بسواحل الداخلة | قنوات أخرى

على طريقة أفلام هوليود.. شاهد كيف تم احباط أكبر و أخطر عمليات تهريب المخدرات القوية بسواحل الداخلة

فضيحة الطوبيس بالمغرب .. شوفو شنو دارت هاد السيدة‎ ! | قنوات أخرى

فضيحة الطوبيس بالمغرب .. شوفو شنو دارت هاد السيدة‎ !

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص العثور على جثة شرطي معلقة بسيدي سليمان | حوادث و حقوق
منذ 4 دقائق

هذه هي التفاصيل الكاملة بخصوص العثور على جثة شرطي معلقة بسيدي سليمان

بالفيديو.. من جديد انفجار قوي يهز تركيا وإصابة 10 أشخاص بجروح بليغة | دولي

بالفيديو.. من جديد انفجار قوي يهز تركيا وإصابة 10 أشخاص بجروح بليغة

الأميرة للا حسناء تترأس بمراكش افتتاح يوم التربية بمناسبة كوب 22 | بوليتيك

الأميرة للا حسناء تترأس بمراكش افتتاح ''يوم التربية'' بمناسبة كوب 22

عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه | ثقافة و فنون

عبد الفتاح لجريني يوضح حقيقة تدوينته ضد لمجرد وهذا ما قاله عنه

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.