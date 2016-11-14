بالصورة:بعد خطوبتها من أشهر فنان تركي.. الفنان تامر حسني يهنئ المغربية إيمان الباني ﻿

مباشر بعد حفل خطوبتهما والتي باركها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأ الفنان المصري تامر حسني ملكة جمال المغرب سابقا إيمان الباني وخطيبها الممثل الشهير مراد يلدريم.



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مباشر بعد حفل خطوبتهما والتي باركها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هنأ الفنان المصري تامر حسني ملكة جمال المغرب سابقا إيمان الباني وخطيبها الممثل الشهير مراد يلدريم.

و نشر الفنان المصري الذي تربطه علاقة صداقة مع إيمان، صورة من حفل الخطوبة عبر حسابها الخاص بالانستغرام معلقا عليها "ألف مبرو ك للصديقين العزيزين



و قبل ذلك قام الرئيس التركي طيب رجب أردوغان صباح اليوم الاثنين، بطلب يد ملكة جمال المغرب إيمان الباني، من والدها، وذلك للزواج من نجم الدراما التركية مراد يلدريم.



وتواصل أردوغان وزوجته مع والد إيمان الباني عبر تطبيق "الفايس تايم"، وطلبا منه يدها للزواج من مراد يلدريم.



