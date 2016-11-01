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غير سار للمهاجرين المغاربة في ألمانيا..ألمانيا تخطط لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 16:42 غير سار للمهاجرين المغاربة في ألمانيا..ألمانيا تخطط لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر | دولي
غير سار للمهاجرين المغاربة في ألمانيا..ألمانيا تخطط لإرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى مصر
المغرب؛ شوف تيفي؛ المستشارة الألمانية؛ انجلينا ميركل؛مصر؛الصحيفة المصرية؛ مصر؛

"شوف تيفي":


كشفت صحيفة أسترالية،اليوم الاثنين،أن هناك خطة يجري التفاوض بشأنها بين مسؤولين من ألمانيا لحل أزمة المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا، وذلك بإرسالهم إلى مصر.

وحسب مصادر إعلامية عربية نقلا عن صحيفةThe Australian الأسترالية، زار مستشار بارز لأنجلينا ميركل، مصر في وقت سابق من هذا الشهر لبحث سبل تكثيف التعاون في مجال الهجرة.

وأوضحت الصحيفة الاسترالية بأن كريستوف هوسغين، مستشار السياسة الخارجية لميركل، وجان هيكر، منسق سياسات اللاجئين، عقدا محادثات حول خطط محتملة لإعادة المهاجرين غير الشرعيين من أوروبا إلى مصر، ومنع زوارق المهربين "الحركة".

وأضاف المصدر ذاته بأن مصر تسعى إلى الحصول على امتيازات تجارية، ومساعدات، وتعزيز للتعاون الأمني،وعلى قرض من الصندوق الدولي، مقابل مساعدة ألمانيا في مشروعها الخاص بالتقليل من عدد المهاجرين المتواجدين على أراضيها بطريقة غير شرعية.

وتجدر الإشارة إلى الغرفة العليا للبرلمان الألماني، رفضت في وقت سابق ترحيل المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من المغرب والجزائر وتونس، وذلك بالرغم من المجهودات التي قامت بها المستشارة الألمانية أنجلينا ميركل قبل أشهر لتنفيذ هذا القرار.



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