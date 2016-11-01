عاجل.. العثور على شرطي مشنوق في سيدي سليمان ﻿

"شوف تيفي"
اهتزت مدينة سيدي سليمان ،اليوم الاثنين، على وقع خبر صادم، بعد العثور على شرطي جثة هامدة، وهو معلق بحبل من رقبته داخل منزله.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية،حلت بمنزل الهالك، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.
وأضاف المصدر ذاته بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون الشرطي قد أقدم على الانتحار نتيجة معاناته من اضطرابات نفسية في الآونة الأخيرة، موضحا بأن سيارة للإسعاف تابعة للوقاية المدينة نقلت جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي سيدي سليمان من أجل إخضاعها للتشريح.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.