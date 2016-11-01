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عاجل.. العثور على شرطي مشنوق في سيدي سليمان

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 16:10 عاجل.. العثور على شرطي مشنوق في سيدي سليمان | حوادث و حقوق
عاجل.. العثور على شرطي مشنوق في سيدي سليمان
اهتزت مدينة سيدي سليمان ،اليوم الاثنين، على وقع خبر صادم، بعد العثور على شرطي جثة هامدة، وهو معلق بحبل من رقبته داخل منزله.

"شوف تيفي"

اهتزت مدينة سيدي سليمان ،اليوم الاثنين، على وقع خبر صادم، بعد العثور على شرطي جثة هامدة، وهو معلق بحبل من رقبته داخل منزله.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية،حلت بمنزل الهالك، وفتحت تحقيقا للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته بأن هناك احتمالا كبيرا بأن يكون الشرطي قد أقدم على الانتحار نتيجة معاناته من اضطرابات نفسية في الآونة الأخيرة، موضحا بأن سيارة للإسعاف تابعة للوقاية المدينة نقلت جثته إلى مستودع الأموات بالمستشفى المحلي سيدي سليمان من أجل إخضاعها للتشريح.

 

 

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