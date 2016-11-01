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مثير..القمر العملاق يظهر بعد أكثر من 70 سنة اليوم الاثنين

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 16:03 مثير..القمر العملاق يظهر بعد أكثر من 70 سنة اليوم الاثنين | منوعات
مثير..القمر العملاق يظهر بعد أكثر من 70 سنة اليوم الاثنين
بعد أكثر من 70 سنة، يظهر مساء اليم الاثنين، القمر العملاق حيث يكون القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض أو''supermoon'' وسيكون تاريخ حدوثه اليوم 14 نونبر حيث سيكون حجم القمر أكبر بـ 14 % من الحجم المعتاد وأكثر


شوف تيفي:

بعد أكثر من 70 سنة، يظهر مساء اليم الاثنين، القمر العملاق حيث يكون القمر في أقرب نقطة له إلى الأرض أو"supermoon" وسيكون تاريخ حدوثه اليوم 14 نونبر حيث سيكون حجم القمر أكبر بـ 14 % من الحجم المعتاد وأكثر إشراقا بـ 30% من متوسط اشراق القمر .

ومن المتوقع أن يصل اكتمال القمر إلى أكبر حد يُسجل له حتى الآن في القرن الـ 21، ويتوقع علماء الفلك بوكالة ناسا أننا سنشهد ظاهرة "القمر العملاق" مرة أخرى بحلول 25 نونبر 2034.


وتشرح ناسا تسمية "القمر العملاق" بأنها تطلق على القمر عندما يكون في مرحلة البدر المكتمل وقريبا من نقطة "الحضيض" وهي أقرب نقطة في مداره حول الأرض حيث يقترب من الأرض مسافة 48.280 كيلومتر قياسا إلى ما هو معتاد.

 

 

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