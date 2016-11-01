موظفو قطاع الصيد البحري يحتجون أمام مقر وزارة عزيز أخنوش بالرباط ﻿

كشف مصدر ''لشوف تيفي'' أن موظفي قطاع وزارة الصيد البحري، سينظمون وقفة إحتجاجية يوم الخميس 17 شتنبر المقبل أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري في الرباط. وأضاف ذات المصدر، أن الم

شوف تيفي



كشف مصدر "لشوف تيفي" أن موظفي قطاع وزارة الصيد البحري، سينظمون وقفة إحتجاجية يوم الخميس 17 شتنبر المقبل أمام مقر وزارة الفلاحة والصيد البحري في الرباط.

وأضاف ذات المصدر، أن الموظفين بالقطاع يشعرون بتخلي الوزارة الوصية عنهم، حيث أنهم قاطعوا عمليا "المراقبة والبحث عن المخالفات" منذ 3 نونبر من الشهر الجاري، لكن الوزارة لم تلبي طلبهم بعقد لقاء لمناقشة المواضيع العالقة.

وأوضح ذات المصدر، أن الوزارة لم تصدر أي بلاغ بخصوص إعتقال موظفين تابعين للقطاع على خلفية وفاة بائع السمك "محسن فكري" بشاحنة للنفايات بمدينة الحسيمة الشهر المنصرم، ما يفسر تخلي الوزارة عن موظفيه، حسب ذات المصدر.

من جهة ثانية، تساءل مصدر من داخل وزارة الفلاحة والصيد البحري، عن الصفة التي سيتدخل بها المسؤولين عن القطاع في قضية توجد بين يدي القضاء، رغم وجود موظفين تابعين لهم على ذمة التحقيق.