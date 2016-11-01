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سار للراغبين في أداء العمرة.. العاهل السعودي يتخذ قرارا بخصوص الرسوم المفروضة على المعتمرين

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 15:08 سار للراغبين في أداء العمرة.. العاهل السعودي يتخذ قرارا بخصوص الرسوم المفروضة على المعتمرين | مجتمع
سار للراغبين في أداء العمرة.. العاهل السعودي يتخذ قرارا بخصوص الرسوم المفروضة على المعتمرين
قرر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلغاء الرسوم الجديدة المفروضة على المعتمرين من مختلف دول العالم.

"شوف تيفي"

 

قرر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلغاء الرسوم الجديدة المفروضة على المعتمرين من مختلف دول العالم.

وحسب مصادر إعلامية عربية اليوم الاثنين، فقد أمر العاهل السعودي بالعودة للنظام القديم الذي اعتمدته السلطات السعودية خلال السنوات الماضية.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودية، كانت قد قررت مع بداية السنة الهجرية الجديدة الرفع من تأشيرات العمرة إلى 2000 ريال سعودي.

 

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