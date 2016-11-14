بالصورة:بعد خطوبتها من أشهر فنان تركي..هذا ما قالته ملكة جمال المغرب إيمان الباني ﻿

''الحمد لله على كل شيئ'': هكذا علقت ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص بالانستغرام خلال مراسيم حفل خطوبتها على الفنان الشركي الشهير ''مراد يلدريم''.

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"الحمد لله على كل شيئ": هكذا علقت ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني على صورة نشرتها عبر حسابها الخاص بالانستغرام خلال مراسيم حفل خطوبتها على الفنان الشركي الشهير "مراد يلدريم".

وقام الرئيس التركي طيب رجب أردوغان صباح اليوم الاثنين، بطلب يد ملكة جمال المغرب إيمان الباني، من والدها، وذلك للزواج من نجم الدراما التركية مراد يلدريم.



وتواصل أردوغان وزوجته مع والد إيمان الباني عبر تطبيق "الفايس تايم"، وطلبا منه يدها للزواج من مراد يلدريم.



