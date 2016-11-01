من داخل زنزانته بسجن فلوري ..سعد لمجرد يوجه رسالة مؤثرة للمغاربة بعد مرور 3 أسابيع على اعتقاله ﻿

بعد مرور ثلاثة أسابيع على اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا، وجه الفنان المغربي سعد لمجرد اليوم الاثنين رسالة مؤثرة للمغاربة الذين تضامنوا معه من خلال الزيارة التي قام بها صباح اليوم والديه بسجن

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بعد مرور ثلاثة أسابيع على اعتقاله بتهمة الاغتصاب بفرنسا، وجه الفنان المغربي سعد لمجرد اليوم الاثنين رسالة مؤثرة للمغاربة الذين تضامنوا معه من خلال الزيارة التي قام بها صباح اليوم والديه بسجن "فلوري" بباريس.

كشف ذلك عصام وشمة مدير أعمال" لمعلم" سابقا ،والذي يتواجد حاليا بباريس، حيث قال" سعد كيطلب منكم الدعوات و كيقول أنه بريء من هاذ التهمة لي توجهات ليه".

وأضاف عصام،أن سعد لمجرد متشبث ببراءته و ينفي كل التهم المنسوبة إليه.

هذا و من المنتظر أن تعقد جلسة المواجهة بين سعد لمجرد الفتاة الفرنسية خلال هذا الأسبوع بقصر العدالة بطلب من دفاع الفنان المغربي.