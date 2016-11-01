عاجل.. حريق داخل شركة صناعية بالبيضاء هذه أسبابه ﻿

اندلع قبل قليل حريق داخل شركة لتجميع أجزاء الشاحنات، توجد على مستوى طريق الرباط بحي البرنوصي بالبيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل حريق داخل شركة لتجميع أجزاء الشاحنات، توجد على مستوى طريق الرباط بحي البرنوصي بالبيضاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن الحريق، اندلع نتيجة اشتعال النيران في كمية مهمة من "الدوليو"، كانت داخل الشركة ما تسبب في تصاعد الدخان بشكل كثيف ليعم المكان.

وأضاف المصدر ذاته بأن الشركة، تعرف في هذه اللحظات حالة استنفار أمني ووجود لشاحنات الوقاية المدنية التي تمكنت من إخماد النيران.