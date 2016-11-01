 وضع حد للنشاط الإجرامي لثلاثة أشخاص متورطين في السرقة والاختطاف والاغتصاب بفاس ﻿
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وضع حد للنشاط الإجرامي لثلاثة أشخاص متورطين في السرقة والاختطاف والاغتصاب بفاس

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 14:03 وضع حد للنشاط الإجرامي لثلاثة أشخاص متورطين في السرقة والاختطاف والاغتصاب بفاس | حوادث و حقوق
وضع حد للنشاط الإجرامي لثلاثة أشخاص متورطين في السرقة والاختطاف والاغتصاب بفاس
تمكنت عناصر الشرطة بمدينة فاس، مؤخرا، من وضع حد للنشاط الإجرامي لثلاثة أشخاص، أحدهم صدرت في حقه سبع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

"شوف تيفي"

تمكنت عناصر الشرطة بمدينة فاس، مؤخرا، من وضع حد للنشاط الإجرامي لثلاثة أشخاص، أحدهم صدرت في حقه سبع مذكرات بحث على الصعيد الوطني.

وذكر بلاغ للولاية الأمنية للمدينة أن عناصر شرطة منطقة عين قادوس بندباب ، مدعمة بعناصر الشرطة القضائية ، أوقفت مجرما كانت قد صدرت في حقه سبع مذكرات بحث وطنية لصلته بقضايا السرقة بالعنف تحت التهديد بالسلاح واستعماله في الضرب والجرح، موضحا أن المتهم كان دائم التخفي والتنقل من منطقة إلى أخرى.

وأضاف المصدر ذاته أنه بالمنطقة ذاتها ، وبدعم من عناصر فرقة الأبحاث والتدخلات ، تم إلقاء القبض على شخص مشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية في مجال السرقات بكل أنواعها، ومبحوث عنه بدوره من أجل تعدد السرقات باستعمال السلاح الأبيض والاختطاف والاغتصاب والإكراه البدني.

وبدائرة بندباب، تمكنت الشرطة من اعتقال شخص ثالث من ذوي السوابق القضائية في مجال الضرب والجرح بالسلاح الأبيض، مبحوث عنه من أجل قضيتين تتعلقان بالضرب والجرح الخطير بالسلاح الأبيض.

وقد تم وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

 

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المغرب شوف تيفي فاس عين قادوس السلاح الأبيض مذكرات بحث مجرم السوابق العدلية الضرب الجرح

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