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وداعا باك صاحبي :الحموشي يصدر مذكرة جديدة للمسؤولين بالقطع مع المحاباة للحصول على الترقية

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 13:50 وداعا باك صاحبي :الحموشي يصدر مذكرة جديدة للمسؤولين بالقطع مع المحاباة للحصول على الترقية | بوليتيك
وداعا باك صاحبي :الحموشي يصدر مذكرة جديدة للمسؤولين بالقطع مع المحاباة للحصول على الترقية
أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، مذكرة مصلحية جديدة، لجميع المسؤولين وموظفي الشرطة، لقطع الطريق نهائيا '' مع التوصيات والتدخلات للحصول على مناصب المسؤولية أو الاستفادة من

شوف تيفي

أصدر المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، مذكرة مصلحية جديدة، لجميع المسؤولين وموظفي الشرطة، لقطع الطريق نهائيا " مع التوصيات والتدخلات للحصول على مناصب المسؤولية أو الاستفادة من تنقيلات وظيفية، وكذا القطع مع أسلوب المحاباة والترضيات للظفر بالترقية أو الحصول على امتيازات تتعلق بالمهنة"، حيث أكدت المذكرة على أن "الكفاءة والاستقامة والاستحقاق هي المحدد الرئيسي للمسار الوظيفي للشرطي ، وبشكل لا رجعة فيه".

وأشارت المذكرة الجديدة الموجهة لجميع المسؤولين وموظفي الشرطة على المستوى الوطني،" أن الالتماسات والطلبات التي يقدّمها بعض الشرطيين إلى شخصيات عامة أو خاصة بهدف التدخل لفائدتهم في قضايا تتعلق بمسارهم الوظيفي، كالتنقيل أو الترقية أو الولوج إلى مناصب المسؤولية"، حيث اعتبرت المذكرة الجديدة "أن جميع التوصيات التي تصبّ في هذا الاتجاه سيكون مآلها الرفض، وعند الاقتضاء ترتيب المسؤوليات التأديبية اللازمة في حق الشرطي المخالف".

وفي المقابل، أكدت المذكرة على "أن المديرية العامة للأمن الوطني تبقى هي المخاطب الوحيد فيما يتعلق بطلبات وتظلمات والتماسات الموظفين، خصوصا وأنها اعتمدت في الآونة الأخيرة آليات واضحة وشفافة في مجال التدبير الإداري لشؤون الموظفين، سواء فيما يتعلق بالاستجابة للتظلمات الإدارية، وعقلنة الحركية الداخلية، كما انتهجت إجراءات دقيقة، قوامها الكفاءة والاستحقاق، في كل ما يتعلق بالترقيات والولوج إلى مناصب المسؤولية والتوظيف".

وجاءت المذكرة الجديدة، لتقطع مع جميع التوصيات الصادرة لفائدة الشرطيين في أمور تتعلق بمهمتهم، سبقتها مذكرة مماثلة للحموشي "تطالب الشرطيين والمسؤولين الأمنيين بالقطع مع جميع التدخلات لفائدة الأغيار في المراكز الحدودية أو في مجال تطبيق قانون السير... وهو ما يؤشر على موقف ثابت والتزام راسخ للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل تخليق الممارسات الشرطية".

 

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الشرطة المذكرة الحموشي الموظفين التدخلات الترقية شوف تيفي

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