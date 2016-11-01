بن كيران يستأنف الجولة الثالثة من المفاوضات لتشكيل الحكومة ﻿

كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن الجولة الثالثة من المفاوضات ستنطلق مباشرة بعد نهاية الأشغال الرسمية لمؤتمر المناخ الذي تحتضنه مدينة مراكش في الفترة الممتدة مابين 7 و18 نونبر من

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كشف مصدر مقرب من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران، أن الجولة الثالثة من المفاوضات ستنطلق مباشرة بعد نهاية الأشغال الرسمية لمؤتمر المناخ الذي تحتضنه مدينة مراكش في الفترة الممتدة مابين 7 و18 نونبر من الشهر الجاري.

وقال ذات المصدر، إن حزبين فقط من حسما أمرهما للتواجد في الحكومة المقبلة برئاسة عبد الإله بن كيران وهما حزب التقدم والإشتراكية وحزب الإستقلال بالإضافة إلى العدالة والتنمية.

وأضاف ذات المصدر الذي طالب بعدم ذكر إسمه، أن الجولة الثالثة من المفاوضات، ستنطلق مع حزبين فقط وهما حزب الإتحاد الإشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار، فيما الأحزاب الأخرى لن يجتمع معها بن كيران إلا بعد إستقبال الحزبين المذكورين.

وأوضح ذات المصدر، أن إنضمام التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب الأحزاب التي حسمت أمر تواجدها في الحكومة المقبلة، هو السيناريو الأقرب إلى التحقق نظرا لعدة عوامل.

وسيتوجه أغلب الأمناء العامين للأحزاب السياسية إلى مدينة مراكش، لحضور أشغال قمة المناخ إبتداءا من يوم غد الثلاثاء، حيث ينتظر أن يشارك رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران وبعض الوزراء في إستقبال ضيوف المملكة المغربية لحضور قمة المناخ بمراكش التي يعول عليها العالم لتنزيل الإتفاقات السابقة التي وقعت "بقمة المناخ بباريس"، ومناقشة إجراءات جديدة للحد من تأثير التغيرات المناخية.