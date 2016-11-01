عاجل:بعد فيديو فضيحته الجنسية..هذا تاريخ أول سهرة للفنان الشعبي سعيد الصنهاجي ﻿

كشفت مصادر مقربة اليوم الاثنين، من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن الأخير سيحيي سهرة فنية يوم الخميس المقبل 17 نونبر الجاري بإحدى الملاهي الليلية بالدار البيضاء.

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كشفت مصادر مقربة اليوم الاثنين، من الفنان المغربي سعيد الصنهاجي، أن الأخير سيحيي سهرة فنية يوم الخميس المقبل 17 نونبر الجاري بإحدى الملاهي الليلية بالدار البيضاء.

و قالت ذات المصادر،إن سعيد بدأ يستعيد حياته الطبيعية مباشرة بعد الفيديو الفاضح الذي ظهر من خلاله عاريا في جلسة خمرية.

و كشفت ذات المصادر،أن سعيد الصنهاجي ،سيبدأ جولته بمدينة إيطاليا ابتداء من يوم السبت المقبل و التي ستستمر لمدة أسبوع.