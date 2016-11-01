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مقاطعة محطات البنزين تنجح بالفضاء الأزرق وتغيب في الواقع

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 13:02 مقاطعة محطات البنزين تنجح بالفضاء الأزرق وتغيب في الواقع | بوليتيك
مقاطعة محطات البنزين تنجح بالفضاء الأزرق وتغيب في الواقع
إعترف النشطاء الفايسبوكيين بعد ساعات من إنطلاق حملتهم بمقاطعة محطات البنزين اليوم الإثنين، أن مستعملي السيارات لم يأبهوا بدعوة المقاطعة رغم أنهم شاركوا منشور الدعوة إلى المقاطعة.

شوف تيفي 


إعترف النشطاء الفايسبوكيين بعد ساعات من إنطلاق حملتهم بمقاطعة محطات البنزين اليوم الإثنين، أن مستعملي السيارات لم يأبهوا بدعوة المقاطعة رغم أنهم شاركوا منشور الدعوة إلى المقاطعة.

وأجمع النشطاء الفايسبوكيين أن مقاطعة محطات البنزين بقيت "حبيسة العالم الإفتراضي الفايسبوك، في حين بث نشطاء آخرون صورا لمحطات البنزين وهي تقوم بعملها الروتيني في تزويد أصحاب السيارات بالمحروقات بشكل عادي.

وكشف مصدر مطلع "لشوف تيفي" أن هدف الحملة من الأساس ليس هو مقاطعة جميع محطات البنزين، وإنما التابعة لإحدى الشركات دون غيرها، والسبب الرئيسي لتخصيص دعوة المقاطعة هو سياسي بالأساس.

 

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