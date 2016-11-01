عاجل.. خبر محزن بخصوص قضية سعد لمجرد ..ورد من فرنسا ﻿

علمت ''شوف تيفي''اليوم الاثنين، من مصدر قريب من هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد الذي يتابع بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، أن الطلب الذي تقدمت به هذه الهيئة للقضاء الفرنسي بخصوص إرغام الفتاة الفرنسية

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي"اليوم الاثنين، من مصدر قريب من هيئة دفاع الفنان المغربي سعد لمجرد الذي يتابع بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، أن الطلب الذي تقدمت به هذه الهيئة للقضاء الفرنسي بخصوص إرغام الفتاة الفرنسية على المواجهة مع لمجرد لن يتم قبوله، نافيا ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام.

وأوضح المصدر ذاته بأن الفتاة الفرنسية، تقدمت الأسبوع الماضي بشهادة طبية، وهو ما يعني حسب القانون الفرنسي استحالة حضورها أو إرغامها على المواجهة.

وأضاف المصدر ذاته بأن هيئة الدفاع ، تعلم بشكل جيد استحالة حضور "لورا بريول" للمواجهة، لكنها حاولت ممارسة بعد الضغط فقط.