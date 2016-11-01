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عاجل:بعدما خسرت الانتخابات الرئاسية.. هيلاري كلينتون ترفع دعوة طلاق على زوجها

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 12:42 عاجل:بعدما خسرت الانتخابات الرئاسية.. هيلاري كلينتون ترفع دعوة طلاق على زوجها | دولي
عاجل:بعدما خسرت الانتخابات الرئاسية.. هيلاري كلينتون ترفع دعوة طلاق على زوجها
كشفت صحيفة ''''Christian Times Newspaper''، أن وزيرة الخاريجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون،رفعت دعوة طلاق على زوجها بيل كلينتون.

شوف تيفي:وكالات

كشفت صحيفة ""Christian Times Newspaper"، أن وزيرة الخاريجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون،رفعت دعوة طلاق على زوجها بيل كلينتون.

وحسب المستندات التي وقعت بين أيدي مراسلي الصحيفة فإن بيل وهيلاري اتفقا على الانفصال وعلى كيفية تقسيم الممتلكات المشتركة بعد الطلاق

يذكر أن هيلاري وبيل تعارفا في جامعة يل الأمريكية حيث درسا معاً في كلية الحقوق ثم تزوجا عام 1975. ولهما ابنة بالغة من العمر 36 عاما تدعى تشلسي.

وقد اندلعت عام 1998 في الولايات المتحدة فضيحة بشأن علاقة جنسية كانت تربط الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون بالمتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. ونفى بيل كلينتون أولا وجود أي علاقة بينه وبين المتدربة مونيكا، ثم ما لبث أن اعترف بها.

 

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