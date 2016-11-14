بالصور..أردوغان يطلب يد ملكة جمال المغرب لنجم تركي.. وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت صحيقة ''هابر تورك'' أن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان،طلب صباح اليوم الاثنين، يد ملكة جمال المغرب إيمان الباني، من والدها، وذلك للزواج من نجم الدراما التركية مراد يلديريم.

"شوف تيفي"

كشفت صحيقة "هابر تورك" أن الرئيس التركي طيب رجب أردوغان،طلب صباح اليوم الاثنين، يد ملكة جمال المغرب إيمان الباني، من والدها، وذلك للزواج من نجم الدراما التركية مراد يلديريم.

وتواصل أردوغان وزوجته مع والد إيمان الباني عبر تطبيق للتواصل الاجتماعي، وطلبا منه يدها للزواج من مراد يلدريم.

ومن المنتظر أن تقيم إيمان الباني وحبيبها مراد يلدريم، حفل زفافهما شهر شتنبر المقبل بحضور أبرز الشخصيات التركية في العديد من المجالات السياسية والفنية والرياضية.

وتجدر الإشارة على أن مراد يلدريم، كشف على حسابه بالانستغرام قبل أيام عن حبه وعشقه للمغربية إيمان الباني التي بادلته نفس الشعور.



