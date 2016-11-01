مثير وبالفيديو.. حفر قبر بطنجة من أجل السحر والشعوذة ﻿

عثر مواطنون بمقبرة المجاهدين بمدينة طنجة، على أحد القبور التي تم حفرها من طرف بعض الأشخاص لدفن أعمال سحر وشعوذة.

"شوف تيفي"

عثر مواطنون بمقبرة المجاهدين بمدينة طنجة، على أحد القبور التي تم حفرها من طرف بعض الأشخاص لدفن أعمال سحر وشعوذة.

وظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مواطنون وهم يكشفون تفاصيل حفر القبر ومحاولة وضع طلاسم سحرية به.

وتفاعل رواد الفايسبوك بشكل كبير مع الفيديو، حيث عبر عدد كبير منهم عن غضبهم واستيائهم الشديد من قيام البعض بانتهاك حرمات قبور المسلمين.