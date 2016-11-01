أمير قطر يشارك في مؤتمر قمة المناخ ''كوب 22 '' بمراكش ﻿

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، مساء أمس الأحد، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في الدورة 22 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ ''كوب 22 '' التي تحتضنها مدينة

"شوف تيفي"+"و م ع"

أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، مساء أمس الأحد، بأن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيشارك في الدورة 22 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ "كوب 22 " التي تحتضنها مدينة مراكش.

وأضافت الوكالة أن الشيخ تميم سيشارك أيضا في قمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

وتبحث أشغال (مؤتمر كوب 22)، المنعقدة ما بين 7 و18 نونبر الجاري بمراكش، قضايا رئيسية في مقدمتها التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من أثارها السلبية، وأيضا كل ما يتصل بتنفيذ وأجرأة اتفاق باريس.

يذكر أن هذا الموعد الكوني ينعقد بعد دخول اتفاق باريس التاريخي بشأن المناخ حيز التنفيذ يوم رابع نونبر الجاري.