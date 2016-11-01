إنفراد : وزارة بلمختار غاضبة من تصريحات والية جهة سوس زينب العدوي ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مسؤولين بوزارة التربية الوطنية غاضبين من تصريحات والية جهة سوس ماسة زينب العدوي, في حق المدير الجهوي للتعليم بسوس، خلال لقاء عقد قبل أيام بمقر الولاية وحضره جميع مسؤولي القطاعات



شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن مسؤولين بوزارة التربية الوطنية غاضبين من تصريحات والية جهة سوس ماسة زينب العدوي, في حق المدير الجهوي للتعليم بسوس، خلال لقاء عقد قبل أيام بمقر الولاية وحضره جميع مسؤولي القطاعات العمومية بأكادير.

وأفادت مصادر مطلعة، أن مسؤولين بوزارة التربية الوطنية ربطوا عدة إتصالات هاتفية بالولاية والأكاديمية لمعرفة حقيقة الموضوع بعد تسريب مقاطع فيديو من الإجتماع المذكور، والذي هددت فيه الوالية العدوي المدير الجهوي برفع تقارير ضده إلى الجهات المسؤولة، بالقول "خاص فلوس الأكاديمية يبانوا اعلى تلاميذ ...ولاغاندير شغلي".

وأوضحت ذات المصادر، أن مسؤولين بوزارة بلمختار لم تعجبهم طريقة محادثة الوالية أمام جمع من المسؤولين مع ممثل وزارتهم بجهة سوس ماسة، بل منهم من عاد إلى البحث في القوانين المنظمة لإختصاصات كل من العمال والولاة.

من جهة ثانية، كشفت مصادر "شوف تيفي" أن الوالية العدوي عقدت إجتماعا مع مسؤولي وزارة التربية الوطنية بإقليم أكادير إداوتنان، زوال اليوم الجمعة الماضي، حيث تداول الحاضرون في مواضيع تخص النهوض بقطاع التربية والتعليم بالمدينة خاصة بالعالم القروي، لكن بلهجة أقل حدة من الإجتماع السابق، خاصة من طرف الوالية العدوي التي حاولت التقليل من التصريحات السابقة لإمتصاص غضب مسؤولي التعليم بالجهة أو بالوزارة.