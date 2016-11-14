الأساتذة المتدربون يعودون للشارع مجددا بعد تراجع الحكومة عن وعودها ﻿

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، عن خوضها مقاطعة شاملة للتداريب الميدانية إبتداءا من يومه الإثنين 14 نونبر، مع وقفات إحتجاجية إقليمية أمام المديريات المحلية للتربية الوطنية.

شوف تيفي

أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين بالمغرب، عن خوضها مقاطعة شاملة للتداريب الميدانية إبتداءا من يومه الإثنين 14 نونبر، مع وقفات إحتجاجية إقليمية أمام المديريات المحلية للتربية الوطنية.

ويبرر الأساتذة المتدربين إعلانهم العودة للشارع مجددا للإحتجاج على إثر الخروقات "السافرة" لمحضر 21 يوليوز من طرف الجهات الممثلة للحكومة، حيث إنعقد المجلس الوطني للتنسيقية يومي أمس السبت والأحد للتداول حول "اليات الرد النضالي الحازم على الهجوم" حسب بلاغ للمجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين.

وأوضح البلاغ أن البرنامج النضالي سينطلق إبتداءا من يوم غد الإثنين وطيلة أسبوعين، حيث سيتم التواصل مع النقابات والجمعيات الحقوقية، لتنظيم وقفات إحتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية مع مقاطعة الدروس والتداريب.