فاجعة طرقية تهز بني ملال وهذا هو عدد القتلى ﻿

شهدت طريق أولاد ببني ملال، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، فاجعة طرقية حقيقة، نتيجة اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

شوف تيفي"

شهدت طريق أولاد ببني ملال، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، فاجعة طرقية حقيقة، نتيجة اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وحسب مصادر من مدينة بني ملال فإن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الفور، بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان فور وقوع الحادث، ليتم نقل المصابين بواسطة سيارة للإسعاف إلى المستشفى الجهوي ببني ملال.



