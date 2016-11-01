 فاجعة طرقية تهز بني ملال وهذا هو عدد القتلى ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مثير وبالفيديو.. حفر قبر بطنجة من أجل السحر والشعوذة | مجتمع

مثير وبالفيديو.. حفر قبر بطنجة من أجل السحر والشعوذة

أمير قطر يشارك في مؤتمر قمة المناخ كوب 22 بمراكش | بوليتيك

أمير قطر يشارك في مؤتمر قمة المناخ ''كوب 22 '' بمراكش

إنفراد : وزارة بلمختار غاضبة من تصريحات والية جهة سوس زينب العدوي | بوليتيك

إنفراد : وزارة بلمختار غاضبة من تصريحات والية جهة سوس زينب العدوي

الأساتذة المتدربون يعودون للشارع مجددا بعد تراجع الحكومة عن وعودها | بوليتيك

الأساتذة المتدربون يعودون للشارع مجددا بعد تراجع الحكومة عن وعودها

فاجعة طرقية تهز بني ملال وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق

فاجعة طرقية تهز بني ملال وهذا هو عدد القتلى

إعتقال بناي يغتصب التلاميذ القاصرين بالوديان المهجورة بتافراوت | حوادث و حقوق

إعتقال ''بناي'' يغتصب التلاميذ القاصرين بالوديان المهجورة بتافراوت

إستفزاز جديد : مناورات عسكرية جزائرية بالذخيرة الحية بتندوف | بوليتيك

إستفزاز جديد : مناورات عسكرية جزائرية بالذخيرة الحية بتندوف

دعوة لمقاطعة محطات البنزين غدا الإثنين تغزو الفايسبوك | بوليتيك

دعوة لمقاطعة محطات البنزين غدا الإثنين تغزو الفايسبوك

عاجل... سيارة شعلات فيها العافية بطريق قرية كوب 22...واستنفار أمني كبير | حوادث و حقوق

عاجل... ''سيارة شعلات فيها العافية'' بطريق قرية كوب 22...واستنفار أمني كبير

10 ملايين معجب.. وسنستمر في فضح أصحاب ''الطرافيك البورنوغرافي''

فاجعة طرقية تهز بني ملال وهذا هو عدد القتلى

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 10:07 فاجعة طرقية تهز بني ملال وهذا هو عدد القتلى | حوادث و حقوق
فاجعة طرقية تهز بني ملال وهذا هو عدد القتلى
شهدت طريق أولاد ببني ملال، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، فاجعة طرقية حقيقة، نتيجة اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

شوف تيفي"

 

شهدت طريق أولاد ببني ملال، في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، فاجعة طرقية حقيقة، نتيجة اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وحسب مصادر من مدينة بني ملال فإن الحادث أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الفور، بينما أصيب آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضافت المصادر ذاتها بأن مصالح الدرك الملكي حلت بعين المكان فور وقوع الحادث، ليتم نقل المصابين بواسطة سيارة للإسعاف إلى المستشفى الجهوي ببني ملال.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مدينة بني ملال فاجعة طرقية سيارة خفيفة الدرك الملكي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

إعتقال بناي يغتصب التلاميذ القاصرين بالوديان المهجورة بتافراوت | حوادث و حقوق

إعتقال ''بناي'' يغتصب التلاميذ القاصرين بالوديان المهجورة بتافراوت

عاجل... سيارة شعلات فيها العافية بطريق قرية كوب 22...واستنفار أمني كبير | حوادث و حقوق

عاجل... ''سيارة شعلات فيها العافية'' بطريق قرية كوب 22...واستنفار أمني كبير

ماعندها زهر: حادثة سير تودي بحياة فتاة مبحوث عنها | حوادث و حقوق

ماعندها زهر: حادثة سير تودي بحياة فتاة مبحوث عنها

يا ربي السلامة.. كازاوي وكازاوية فارقا الحياة بطريقة مؤلمة داخل غرفة بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

يا ربي السلامة.. كازاوي وكازاوية فارقا الحياة بطريقة مؤلمة داخل غرفة بالجديدة.. وهذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. ميلانيا ترامب أول زوجة رئيس أمريكي تتصور عارية في تاريخ أمريكا | زووم
منذ 3 ساعات

بالفيديو.. ميلانيا ترامب أول زوجة رئيس أمريكي تتصور عارية في تاريخ أمريكا

الفيديو الذي هز قلوب سكان سوس.. مغربي غيور يفجرها في وجه المسؤولين | زووم

الفيديو الذي هز قلوب سكان سوس.. مغربي غيور يفجرها في وجه المسؤولين

بالفيديو.. أسرار و حقائق جديدة بخصوص سكيزوفرين ستسمعها لأول مرة | قنوات أخرى

بالفيديو.. أسرار و حقائق جديدة بخصوص سكيزوفرين ستسمعها لأول مرة

شهادات المصابين جراء استهداف منطقة النيرب في حلب بغاز الكلور | قنوات أخرى

شهادات المصابين جراء استهداف منطقة النيرب في حلب بغاز الكلور

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مثير وبالفيديو.. حفر قبر بطنجة من أجل السحر والشعوذة | مجتمع
منذ 13 دقيقة

مثير وبالفيديو.. حفر قبر بطنجة من أجل السحر والشعوذة

أمير قطر يشارك في مؤتمر قمة المناخ كوب 22 بمراكش | بوليتيك

أمير قطر يشارك في مؤتمر قمة المناخ ''كوب 22 '' بمراكش

إنفراد : وزارة بلمختار غاضبة من تصريحات والية جهة سوس زينب العدوي | بوليتيك

إنفراد : وزارة بلمختار غاضبة من تصريحات والية جهة سوس زينب العدوي

الأساتذة المتدربون يعودون للشارع مجددا بعد تراجع الحكومة عن وعودها | بوليتيك

الأساتذة المتدربون يعودون للشارع مجددا بعد تراجع الحكومة عن وعودها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.