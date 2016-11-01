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إعتقال ''بناي'' يغتصب التلاميذ القاصرين بالوديان المهجورة بتافراوت

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 04:37 إعتقال بناي يغتصب التلاميذ القاصرين بالوديان المهجورة بتافراوت | حوادث و حقوق
إعتقال ''بناي'' يغتصب التلاميذ القاصرين بالوديان المهجورة بتافراوت
تفاجأت دورية للدرك الملكي بعد حملة تمشيطية بجبال ''أكلكال'' بين الوديان المهجورة بتافراوت بخروج تلميذ صغير من بين أحراش أحد الوديان، حيث إستفسر أحد عناصر الدرك الملكي الصغير عن سبب تواجده في المكان.

شوف تيفي

تفاجأت دورية للدرك الملكي بعد حملة تمشيطية بجبال "أكلكال" بين الوديان المهجورة بتافراوت بخروج تلميذ صغير من بين أحراش أحد الوديان، حيث إستفسر أحد عناصر الدرك الملكي الصغير عن سبب تواجده في المكان.

وحسب مصادر مطلعة، أسر الطفل للدركي بعد تردد في الإجابة أنه كان رفقة عامل بناء إستغله جنسيا عدة مرات في نفس المكان.

وأضافت ذات المصادر، أن التلميذ يبلغ 14سنة ويتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية بالمنطقة، في حين يبلغ عامل البناء 40 سنة من عمره وأب لأربعة أطفال.

وأوضحت مصادر من المنطقة، أن العامل الذي تم إعتقاله كان يستغل عدة أطفال وتلاميذ قاصرين وقعوا في شراكه بالوديان المهجورة أثناء عودتهم من الدراسة.

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المنطقة تافراوت الإغتصاب الوديان العامل التلاميذ شوف تيفي

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