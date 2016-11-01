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إستفزاز جديد : مناورات عسكرية جزائرية بالذخيرة الحية بتندوف

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 00:42 إستفزاز جديد : مناورات عسكرية جزائرية بالذخيرة الحية بتندوف | بوليتيك
إستفزاز جديد : مناورات عسكرية جزائرية بالذخيرة الحية بتندوف
يقوم الجيش الجزائري بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة تندوف بأقصى جنوب البلاد على الحدود المغربية الجزائرية.


شوف تيفي

يقوم الجيش الجزائري بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية في منطقة تندوف بأقصى جنوب البلاد على الحدود المغربية الجزائرية.

وتأتي المناورة في أقل من ستة أشهر على مناورة مشتركة مع البوليساريو، حيث إنتقل نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري شخصيا إلى تندوف، للإشراف على تمرين بياني وتفقد وتفتيش بعض وحدات القطاع العملياتي جنوب تندوف.

ووفق بيان رسمي لوزارة الدفاع الجزائرية، أن الأمر يتعلق بمناورات لإكتساب المهارة والتمرس والخبرة القتالية الضرورية بغرض إبقاء الوحدات في كامل جاهزياتها العملياتية والقتالية".

وحسب مصادر "أخبار اليوم" فإن المناورات والتحركات الأخيرة إشارات إستفزازية موجهة إلى المغرب، لكونه المعني الأول بهذه المنطقة التي تحتضن ميليشيات البوليساريو


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