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دعوة لمقاطعة محطات البنزين غدا الإثنين تغزو الفايسبوك

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 00:36 دعوة لمقاطعة محطات البنزين غدا الإثنين تغزو الفايسبوك | بوليتيك
دعوة لمقاطعة محطات البنزين غدا الإثنين تغزو الفايسبوك
إنتشرت حملة على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، تدعو إلى مقاطعة محطات البنزين غدا الإثنين، بعد إرتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم إنخفاض ثمنه في السوق الدولية.

شوف تيفي

إنتشرت حملة على موقع التواصل الإجتماعي الفايسبوك، تدعو إلى مقاطعة محطات البنزين غدا الإثنين، بعد إرتفاع ثمن المحروقات وطنيا رغم إنخفاض ثمنه في السوق الدولية.
وطالب النشطاء الفايسبوكيون بمقاطعة محطات البنزين لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد لأن الثمن الذي تباع به المحروقات أغلى بثلاث مرات من ثمنه الحقيقي، حسب قولهم.
وسبق للوزير محمد الوفا أن صرح بأن قطاع المحروقات تم تحريره منذ يناير الماضي، ردا على تساؤل حول إرتفاع المحروقات وطنيا، لكنه أفاد أن الحكومة "دايرة شغالها والمهنيين في القطاع يعلمون ذلك جيدا".

ويبرر المناصرون لمقاطعة محطات البنزين، قرارهم بكون أسعار المحروقات لم تعد خاضعة للأسعار الدولية للبترول التي عرفت إنخفاضا ملحوظا سابقا، حيث أن أسعاره بقيت مستقرة في محطات البنزين.


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