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عاجل... ''سيارة شعلات فيها العافية'' بطريق قرية كوب 22...واستنفار أمني كبير

بتاريــخ : 14 نونبر 2016 / 00:03 عاجل... سيارة شعلات فيها العافية بطريق قرية كوب 22...واستنفار أمني كبير | حوادث و حقوق
عاجل... ''سيارة شعلات فيها العافية'' بطريق قرية كوب 22...واستنفار أمني كبير
علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أن سيارة مركونة بالمنطقة السكنية ''باب اغلي'' في الطريق المتجهة لقرية ''كوب22 اندلعت فيها النار قبل قليل ، الشيء الذي خلف الرعب في نفوس الساكنة التي اندهشت بالنيران في مقدمة

شوف تيفي : علاء الصنوبري

 

علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أن سيارة مركونة بالمنطقة السكنية "باب اغلي" في الطريق المتجهة لقرية "كوب22 اندلعت فيها النار قبل قليل ، الشيء الذي خلف الرعب في نفوس الساكنة التي اندهشت بالنيران في مقدمة السيارة.

هذا و قد حل بعين المكان مباشرة بعد توصلهم بالخبر مختلف الأجهزة الامنية من بينها الشرطة العلمية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش و عناصر الوقاية المدنية للوقوف على إخماد النيران و فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، الذي يبدو أنه عاديا ويعود للحالة الميكانيكية للسيارة.

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عاجل... سيارة شعلات فيها العافية بطريق قرية كوب 22...واستنفار أمني كبير

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