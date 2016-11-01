عاجل... ''سيارة شعلات فيها العافية'' بطريق قرية كوب 22...واستنفار أمني كبير ﻿

علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أن سيارة مركونة بالمنطقة السكنية ''باب اغلي'' في الطريق المتجهة لقرية ''كوب22 اندلعت فيها النار قبل قليل ، الشيء الذي خلف الرعب في نفوس الساكنة التي اندهشت بالنيران في مقدمة

شوف تيفي : علاء الصنوبري

علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أن سيارة مركونة بالمنطقة السكنية "باب اغلي" في الطريق المتجهة لقرية "كوب22 اندلعت فيها النار قبل قليل ، الشيء الذي خلف الرعب في نفوس الساكنة التي اندهشت بالنيران في مقدمة السيارة.



هذا و قد حل بعين المكان مباشرة بعد توصلهم بالخبر مختلف الأجهزة الامنية من بينها الشرطة العلمية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش و عناصر الوقاية المدنية للوقوف على إخماد النيران و فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، الذي يبدو أنه عاديا ويعود للحالة الميكانيكية للسيارة.