عاجل... ''سيارة شعلات فيها العافية'' بطريق قرية كوب 22...واستنفار أمني كبير ﻿

شوف تيفي : علاء الصنوبري
علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أن سيارة مركونة بالمنطقة السكنية "باب اغلي" في الطريق المتجهة لقرية "كوب22 اندلعت فيها النار قبل قليل ، الشيء الذي خلف الرعب في نفوس الساكنة التي اندهشت بالنيران في مقدمة السيارة.
هذا و قد حل بعين المكان مباشرة بعد توصلهم بالخبر مختلف الأجهزة الامنية من بينها الشرطة العلمية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش و عناصر الوقاية المدنية للوقوف على إخماد النيران و فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث، الذي يبدو أنه عاديا ويعود للحالة الميكانيكية للسيارة.
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