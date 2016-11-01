الحموشي دارها هاذ المرة فقلب لبحر ﻿

وضع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن والوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني اليوم الأحد يده على صيد ثمين، من خلال قيامه بعملية كبرى، أسقطت واحدة من أكبر وأخطر عمليات تهريب المخدرات الصلبة

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وضع عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن والوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني اليوم الأحد يده على صيد ثمين، من خلال قيامه بعملية كبرى، أسقطت واحدة من أكبر وأخطر عمليات تهريب المخدرات الصلبة القادمة من أمريكا اللاتينية نحو المغرب.. حيث تمكن الذراع القوي للحموشي (البسيج)، بتنسيق مع الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية من إحباط دخول باخرة، محملة بشحنة ضخمة من الكوكايين بعرض البحر، كانت في طريقها إلى سواحل مدينة الداخلة..

ويبدو من خلال هذه العملية النوعية، أن الأجهزة الأمنية في المغرب، لا تركز اهتمامها فقط على محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف والقضاء على الجريمة المنظمة فحسب، بل إنها توجه ضرباتها، حتى في عرض البحر، لمنع أي تسلل للبضائع المهربة، خاصة المخدرات الصلبة القادمة من بعض دول أمريكا اللاتينية..

وتبرز هذه العملية الكبرى، أن أجهزة الحموشي، تتوفر على أعين لا تنام، وأنها تشتغل في صمت داخل منظومة أمنية جد محكمة، تعتمد على التنسيق التام بين المصالح الأمنية المختصة، حيث نجد أن إحباط دخول هذه الشحنة القياسية غير المسبوقة من الكوكايين للمغرب، قد ساهمت فيها عدة أجهزة (مديرية مراقبة التراب الوطني من خلال ذرعها القوي المكتب المركزي للأبحاث القضائية، جهاز الأمن الوطني وجهاز الدرك البحري والبحرية الملكية المكلفة بمراقبة المياه الإقليمية فضلا عن أجهزة أخرى...". مما يعني أن هناك اشتغال دائم بين كل هذه الأجهزة على المعلومة، واستغلالها بشكل أمثل، قبل مرحلة التنسيق حول شكل التدخل من أجل إحباط هذه العملية أو تلك. لكن المعطى الأهم، هو أن مديرية مراقبة التراب الوطني وذرعها "لبسيج" يبرزان كيف يشمل العمل الأمني للحموشي كافة تراب المملكة، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب.. تماما كما حدث اليوم الأحد مع الباخرة المحملة بالكوكايين التي كان أصحابها بصدد الرسو بسواحل مدينة الداخلة.

من جهة أخرى، يؤكد هذا التدخل النوعي، أن أجهزة الحموشي تتوفر على بنك معطيات هائل، إلى جانب كفاءات عالية مؤهلة ومجربة للوصول من خلال المعلومة الدقيقة إلى مصدر الجريمة، حتى وإن كانت في السماء أو في قلب البحر.. لذلك، نجد أن إحباط عملية تهريب المخدرات الصلبة إلى المغرب، تم من خلال توصل هاته الأجهزة بمعلومات أمنية دقيقة ومعطيات محصل عليها من خلال تتبع نشاط "كارتيلات المخدرات" التي تسعى إلى استغلال الموقع الاستراتيجي للمغرب لجعله نقطة عبور لنشاطها الإجرامي.. لكن، من وقف سدا منيعا لأي اختراق إرهابي، لا يمكن أن تتجاوزه معلومة حول سعي بعض العصابات إلى استغلال المملكة، بغرض تحويل موقعها الجغرافي إلى منصة للجريمة العابرة للقارات.. برافو للمصالح الأمنية.. وبرافو للحموشي للي دارها هاذ المرة من قلب لبحر.